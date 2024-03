Festa di San Patrizio al Paddy's Pub

La birra è da sempre protagonista della festa di San Patrizio, il santo patrono d'Irlanda. La leggenda narra che San Patrizio utilizzò il trifoglio per spiegare il concetto di Trinità ai pagani, e da allora il trifoglio è diventato il simbolo dell'Irlanda e della festa di San Patrizio. La birra, invece, è associata alla festa per diversi motivi: in Irlanda, la birra era considerata un alimento e una bevanda nutriente, e veniva spesso consumata durante le celebrazioni religiose. Inoltre, il colore verde della birra è associato al trifoglio e all'Irlanda in generale.

Il Paddy's Pub di Creazzo organizza due giorni di festa per celebrare San Patrizio:

Giovedì 16 Marzo

Tap Takeover con il Birrificio BALLYKILCAVAN

Incontro con il titolare DAVID WALSH

Storia della birra Ballykilcavan dal 1639

Degustazione delle loro pluripremiate birre

Lotteria a premi con gadget del Paddy's Pub

Venerdì 17 Marzo

Concerto degli UOTISDIS alle ore 20:30

Musica Irish folk e non solo

Fiumi di birra e buon cibo