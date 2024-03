Domenica ecologica a Vicenza, gli eventi in programma, ingresso libero a musei, visite guidate

“Vicenza s...corre” è lo slogan della domenica ecologica del 17 marzo, che sarà dedicata all’acqua e si svolgerà in concomitanza con la “Stravicenza10 – Trofeo Banca delle Terre Venete”. Stop alle auto dalle 10 alle 18.

Molti gli eventi in programma. Nel quartiere di Bertesina, Villa Gazzotti Grimani offre visite guidate, mentre Villa Ghislanzoni Curti propone ingressi a tariffa speciale con degustazioni e attività benefiche. Si terrà anche un'iniziativa di pulizia ambientale "Plastic free". Al Museo d'arte sacra di Monte Berico e all'oasi degli stagni di Casale sono previste aperture gratuite e visite guidate, con una conferenza sull'ornitologia. Nel centro storico, il giardino della chiesa di Santa Corona ospita osservazioni astronomiche, in piazza dei Signori si svolgeranno laboratori ecologici e visite guidate all'area archeologica della Basilica palladiana, ingresso gratuito al Museo d'arte sacra di Monte Berico e il Museo Naturalistico Archeologico, oltre alle Gallerie di Palazzo Thiene.

Gli eventi in programma domenica 17 marzo

Eventi con Viacqua

“Acqua: Sfide globali e obiettivi locali per un futuro di benessere comune” è il titolo del programma di iniziative proposto da Comune e Viacqua, realizzato in collaborazione con i Comuni Arcugnano, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo e Villaverla.

Si parte alle 10 e alle 11 con le visite guidate alla centrale idrica di Bertesina in strada Bertesinella a Vicenza (prenotazione obbligatoria all’indirizzo https://www.viacqua.it/it/azienda/news/acqua-sfide-globali-e-obiettivi-locali-il-17-marzo).

Alle 11 alle Risorgive del Bacchiglione a Dueville si terrà la conferenza "Acqua: sfide globali e obiettivi locali per un futuro di benessere comune". Dopo i saluti dell'assessore all'ambiente del Comune di Vicenza Sara Baldinato, interverranno l'esperto di risorse idriche Lorenzo Altissimo sul tema “La fabbrica dell’acqua del territorio vicentino: una storia da raccontare”, seguito dal responsabile Sviluppo, programmazione e monitoraggio qualità dell’acqua erogata di Viacqua, Mario Savio che parlerà invece di “Qualità e monitoraggio dell’acqua distribuita nel territorio gestito da Viacqua”. Sarà poi il turno del direttore di ANBI Veneto Andrea Crestani che tratterà l'argomento “Coltivare in carenza d’acqua: l’agricoltura che sfida il deficit idrico”. Conclusioni affidate al presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman che parlerà di “Gestire il servizio idrico integrato al tempo dei cambiamenti climatici”. Alle 12 ci sarà anche un intervento del sindaco di Dueville Giusy Armiletti che presenterà le opere dell'artista Erasmo Zancan, donate al Comune e che saranno esposte per l'occasione.

La conferenza è ad ingresso libero, si consiglia la prenotazione. https://www.viacqua.it/it/azienda/news/acqua-sfide-globali-e-obiettivi-locali-il-17-marzo

Sono previste inoltre anche visite guidate gratuite all'area naturalistica delle Risorgive del Bacchiglione con partenza dei gruppi alle 9.45, 14, 15.30 e 17 (prenotazioni: https://www.viacqua.it/it/azienda/news/acqua-sfide-globali-e-obiettivi-locali-il-17-marzo).

Per chi raggiunge le Risorgive del Bacchiglione in auto sarà disponibile il parcheggio al Molino Bagarella con ingresso al civico 5 di via Bissolati.

Eventi nei quartieri

A Bertesina si terranno le visite guidate a Villa Gazzotti Grimani, che sarà aperta dalle 10 alle 17. Le visite guidate saranno alle 10:30 e alle 15:30 a cura dei Lions Club Vicenza-Riviera Berica.

Ingresso a tariffa speciale a Villa Ghislanzoni Curti: si entra a 5 euro con degustazione per le visite guidate previste alle 10, 11:30, 15 e 16:30. Ingresso gratuito per i minori di 14 anni. All'interno di Villa Ghislanzoni ci saranno anche i gazebi di Fidas, Aido e Admo.

Dalle 9.30, con partenza in viale Camisano (all’altezza dei numeri civici 70/72), si terrà il clean up di Plastic free.

Tornano anche domenica 17 marzo l’ingresso libero e le visite guidate al Museo d’arte sacra di Monte Berico. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Le visite guidate si terranno alle 11 e alle 16 (prenotazioni: museomonteberico@gmail.com).

Grazie al Wwf Vicenza-Padova all’oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta” apertura gratuita con visita guidata dalle 9 alle 17. Alle 11 si terrà la conferenza con l’ornitologo Roberto Guglielmi ““Rapaci da proteggere”

Eventi in centro storico

Dalle 14 alle 18, al giardino della chiesa di Santa Corona, si potrà partecipare all’osservazione del sole a cura del gruppo Astrofili Vicentini.

In piazza dei Signori ci saranno, dalle 10 alle 17, i laboratori e stand di Aim Ambiente e cooperativa Ecotopia e il Water Truck Viacqua.

Alle 16 e alle 17 visite guidate all’area archeologica della Basilica palladiana a cura di Scatola Cultura.

Ingresso libero al Museo Naturalistico Archeologico e alle Gallerie di Palazzo Thiene.

Blocco delle auto

Per l’occasione il tradizionale blocco del traffico verrà esteso: dalle 10 alle 18 tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici e con le abituali eccezioni, non potranno circolare all’interno del perimetro compreso tra le seguenti vie che saranno però percorribili: viale Risorgimento, via Bassano, viale Trissino (in direzione di via Bassano), via Quadri, via Ragazzi del ‘99, viale Cricoli, viale Dal Verme, viale Diaz, via Pecori Giraldi, e via Legioni Antonini, mentre viale Verona sarà percorribile fino all'intersezione con corso Santi Felice e Fortunato (all’altezza della rotatoria con il supermercato).