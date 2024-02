"È inutile parlare d'amore tour": Paolo Benvegnù in concerto nel vicentino

Musica caratterizzata da una forte componente lirica e da arrangiamenti ricercati, che spesso esplorano temi profondi come l'amore, la solitudine, il disagio esistenziale e la ricerca di senso. Si aggiungono nuove date al tour di Paolo Benvegnù “È inutile parlare d'amore – Live 2024” in cui il cantautore presenterà dal vivo il nuovo album di inediti “È inutile parlare d'amore. Sarà in concerto nel vicentino sabato 16 marzo 2024 Sala Don Bosco a Marostica.

Il Mare è bellissimo. Noi come naufraghi senza rotta e coscienza. Canzoni del pre-pensiero. Una colonna gialla è tempestata di bellezza. Scagliare dardi incendiari senza mirare a niente. Senza rete. Senza inganno. In quel luogo, in quel tempo, breviari contro la Solitudine .Ogni sorriso è un dono. Nelle stanze del suono. Un filo rosso di intuizioni. Suonare al posto dei cannoni. Entrare per condivisione. Uscire senza la Ragione. Canzoni scritte in un monolocale. Per chi sa amare ciò che è inattuale. Il nuovo album, spiega Benvegnù, «è un vero e proprio romanzo di formazione, la sceneggiatura di un film che nessuno girerà e di cui nessuno sentiva il bisogno. Ogni atto di costruzione gratuito, del resto, in un mondo intriso di pragmatismo e di volontà di posizione, è un atto inutile. Tutto ciò che non è visto è inutile».

SABATO 16 MARZO ALLE 21,30

PAOLO BENVEGNU' (duo) in concerto

Sala Polivalente Don Bosco

Corso Mazzini, 71 - Marostica (

Il cantautore Paolo Benvegnù presenterà, in duo, il suo nuovo lavoro discografico "E' inutile parlare d'amore", uscito il 12 gennaio in digitale e il 19 gennaio in versione CD e vinile insieme ad albri brani che hanno segnato la sua trentennale carriera.

Un appuntamento imperdibile, organizzato grazie alla collaborazione fra Uglydogs e Le Notti de Il Bandito.

Biglietti già disponibili su DICE a questo link: https://bit.ly/3vAIcEj al prezzo di 18€ (+ddp) o in cassa la sera dell'evento a 22€ in caso di disponibilità residua.

Ingresso riservato ai soci Uglydogs 2024. Costo della tessera: 5 euro.

Tesseramento: ?ATTENZIONE! Trattandosi del primo evento dell'anno, tutti dovranno procedere a un nuovo tesseramento. Non sarà possibile tesserarsi contestualmente all'evento. Quindi cosa potete fare? È necessario richiedere il proprio tesseramento per il 2024 entro le 19.00 del giorno antecedente l'evento compilando il form qui: https://bit.ly/3oIwW12 . Il pagamento può essere effettuato online o fisicamente la sera dell'evento, il ritiro della tessera avverrà alla biglietteria la sera del concerto.

PAOLO BENVEGNU

Paolo Benvegnù è un cantautore, musicista e compositore italiano, noto per il suo stile che mescola elementi di rock alternativo, cantautorato italiano e sperimentazioni sonore. Nato nel 1969, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '90 come leader e chitarrista della band Scisma, uno dei gruppi più interessanti della scena alternativa italiana di quel decennio.

Dopo lo scioglimento degli Scisma, Benvegnù ha intrapreso la carriera solista pubblicando il suo primo album "Piccoli fragilissimi film" nel 2004, che è stato accolto positivamente dalla critica per la qualità dei testi e delle composizioni. Tra i suoi album più noti ci sono "Le labbra" (2006), "Hermann" (2010) e "Earth Hotel" (2017), che hanno consolidato la sua reputazione di artista sofisticato e sensibile, capace di creare atmosfere intense e coinvolgenti. Benvegnù è apprezzato non solo per le sue doti di cantautore ma anche per la sua abilità come chitarrista e arrangiatore, che lo rendono una figura di spicco nel panorama musicale italiano contemporaneo.