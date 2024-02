"POP /BEAT, Italia 1960-1979. Liberi di Sognare", mostra in Basilica Palladiana

"POP /BEAT, Italia 1960-1979. Liberi di Sognare" è un progetto espositivo inedito in cui per la prima volta vengono raccontate ed esposte insieme le generazioni Pop e Beat italiane, testimonianze di un sentire comune legato a una visione ottimistica del futuro e all’impegno movimentista del Sessantotto. La nuova mostra in Basilica Palladiana si terrà dal 2 marzo al 30 giugno 2024, con opere provenienti da musei, gallerie e collezioni private italiane

Ideata e curata da Roberto Floreani per il Comune di Vicenza e Silvana Editoriale, è in evidenza l’unicità propositiva e la statura assoluta della Pop italiana in Europa, nonché le differenze sostanziali e l’autonomia dei suoi artisti rispetto a quelli americani. Un'esposizione di grande valenza scientifica e di ricerca accompagnata da una serie di attività performative realizzate insieme alle realtà culturali della città per permettere ai visitatori, in particolare ai più giovani, di scoprire questo particolare periodo della storia artistica e sociale del nostro Paese pieno di colore e di energia.

La sezione Pop, proporrà quasi un centinaio di opere selezionate di 35 artisti privilegiando i grandi formati, spettacolarizzati da un’ampia sezione di sculture.

Saranno presenti opere di Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Paolo Baratella, Roberto Barni, Gianfranco Baruchello, Gianni Bertini, Umberto Bignardi, Alik Cavaliere, Guglielmo Achille Cavellini, Mario Ceroli, Lucio Del Pezzo, Fernando De Filippi, Bruno Di Bello, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Piero Gilardi, Sergio Lombardo, Roberto Malquori, Renato Mambor, Umberto Mariani, Gino Marotta, Titina Maselli, Fabio Mauri, Aldo Mondino, Ugo Nespolo, Pino Pascali, Concetto Pozzati, Mimmo Rotella, Sergio Sarri, Mario Schifano, Giangiacomo Spadari, Tino Stefanoni, Cesare Tacchi, Emilio Tadini.

La temperatura Beat in mostra sarà garantita dalla musica di quegli anni, diffusa in loop e rappresentata dai rari documenti originali di Gianni Milano, mentore di un’intera generazione, Aldo Piromalli, Andrea d’Anna, Gianni De Martino, Pietro Tartamella, Eros Alesi, Vincenzo Parrella e molti altri, nonché della vicenda artistica militante dell’Antigruppo siciliano.

Orario: dal martedì alla domenica - dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Chiuso il lunedì.

Biglietti:

Open: € 16,00 (acquistabile solo online, valido dal giorno dopo l'acquisto)

Intero: € 13,00

Ridotto: € 11,00

Ridotto bambini (dai 6 ai 14 anni, accompagnati da uno o due adulti): € 5,00

Ridotto scuole (di ogni ordine e grado): € 5,00

Omaggio: minori di 6 anni, giornalisti accreditati, guide turistiche abilitate con tesserino di riconoscimento, persone con disabilità e 1 accompagnatore per chi presenti necessità, 1 accompagnatore per gruppo, 2 accompagnatori per ogni gruppo scolastico, tessera ICOM in corso di validità