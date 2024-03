Sabato 16 Marzo 2024, si terrà, alle ore 19:30, presso la Sala Parrocchiale di Piazza Dante a Caltrano, Gran Galà del Formajo nel Pignato di Caltrano de.co, con il patrocinio del Comune di Caltrano.

Ore 19:30: concorso "el formajo nel pignato" e cena a tema.

Nei mesi primaverili e autunnali le famiglie di questo Paese si spostavano nei casoni, le antiche dimore dei contadini veneti, dove si occupavano di recuperare il formaggio, macinandolo in un contenitore di coccio, chiamato pignato, e bagnandolo con del vino bianco.

Dopo la fase della fermentazione in cantina si otteneva un prodotto compatto, cremoso, con un sapore deciso. Oggi il Formajo nel Pignato di Caltrano viene realizzato con una qualità maggiore e presentato in più varianti.

Ha ottenuto il marchio De.Co., Denominazione Comunale, un riconoscimento che il Comune attribuisce per promuovere e tutelare prodotti finalizzati al recupero della tradizione e dell’identità del luogo.