Hops 'N Rocks, una festa lunga 4 giorni per San Patrizio

Il pub Hops 'N Rocks di Sarcedo si prepara a celebrare San Patrizio con un weekend di festa all'insegna della birra irlandese e della musica dal vivo.

Dal 14 al 17 Marzo, il locale si trasformerà in un vero e proprio angolo di Irlanda, con fiumi di birra verde, musica celtica e specialità gastronomiche tipiche.

Il programma

Giovedì 14 Marzo: si comincia con le note del DJ set di Jonny Dee, per una serata all'insegna del divertimento e del buonumore.

Venerdì 15 Marzo: l'atmosfera si scalda con il celtick rock degli Inisglas, una band che vi farà viaggiare con la musica della tradizione irlandese.

Sabato 16 Marzo: un tributo ai leggendari The Doors con i Lizard King, per una serata all'insegna del rock e della psichedelia.

Domenica 17 Marzo: si chiude in bellezza con il meglio del grunge con i Gutch, per una serata di musica energica e travolgente.

Oltre alla musica, ci sarà anche la possibilità di gustare le migliori birre irlandesi, accompagnate da specialità gastronomiche tipiche come il fish and chips, il Guinness stew e il colcannon.

Un'occasione per vivere la magia di San Patrizio in un'atmosfera unica e coinvolgente.

L'ingresso è gratuito.