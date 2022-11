Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Un ricchissimo fine settimana dal 25 al 27 novembre 2022, sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere.

Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Solo venerdì 25 novembre

Anastacia l’icona pop in concerto a Bassano.

Al Teatro Astra il “monologo per alluvioni al contrario” della giovane rivelazione Matilde Vigna.

Monte Berico visita serale dentro e fuori: storie di Vicenza nel santuario, i capolavori raccontano.

Distillerie Poli: musica tra alambicchi e barrique.

Da Bamburger: Ace, il chitarrista degli Skunkanansie in concerto

Festa dea damigiana all'Osteria Miles Davis. Torna un delle più amate tradizioni di Polegge: la festa della damigiana. Vino e panini a basso prezzo, musica e molta allegria.

Cena con delitto alla Trattoria Dalla Nella.

Cibo e vino

Fiera di Santa Caterina a Barbarano con ricco stand gastronomico. E' una delle immancabili sagre storiche di fine stagione, mostra mercato agricolo-artigianale con oltre 200 bancarelle di ogni genere, l'angolo del mandorlato, animali da cortile, mostre artistiche, musica live, esibizioni di volo con i rapaci, giochi di un tempo e degustazioni negli stand enogastronomici per una tradizione storico-culturale, che si mantiene inalterata nel tempo dal 1323.

Festa Gustando l’Autunno a Zugliano, stand gastronomico, sfilata trattori, tante iniziative. Domenica molte iniziative legate alle tradizioni autunnali.

Manifestazioni e mercatini

Giardini di Natale ad Asiago: con le casette di legno, le luci, le decorazioni, i sapori e qualche fiocco di neve, il mercatino natalizio di Asiago ogni anno porta con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Troverete idee regalo originali ed artigianali, addobbi raffinati per la casa o per l'albero di Natale, prodotti naturali e filati biologici. E mentre i bambini si staranno divertendo con la giostra dei cavalli e gli spettacoli di intrattenimento, voi potete rifocillarvi con un buon panino o un piatto di polenta e formaggio, sorseggiando un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda e, per concludere in dolcezza, gustando una fetta di strudel.

Mercatini di Natale a Bassano del Grappa con le tipiche casette dove si potranno acquistare le migliori specialità enogastronomiche, oggetti di artigianato e un'ampia selezione di idee regalo. Il centro storico è illuminato da grandi stelle, ci sono meravigliosi abeti addobbati, incantevoli decorazioni, il presepe dei Remondini, la facciata della chiesa di San Giovanni, le vetrine e gli spazi esterni a tema natalizio. Per i più piccoli tornano il Sentiero incantato di Babbo Natale al Castello degli Ezzelini e il Trenino Lillipuziano.

Il Regno del Natale a Villa Stecchini: in questo periodo diventa magnifica, un’ambientazione unica, un affascinante Villaggio dove incontrare elfi, fatine e renne, dove degustare ottimi dolcetti, cioccolata calda, caldarroste e scaldarsi con i bracieri nel parco.

Quattrozampeinfiera Christmas edition a Vicenza: sarà possibile divertirsi con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e confrontarsi con esperti e vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore.

Mostra mercato Orchidee e piante tropicali a Villa Caldogno. per gli amanti dei fiori e, in particolare, delle orchidee, arriva una manifestazione da non perdere.

Aspettando Natale a Trissino: domenica mercatino in piazza, apertura del Villaggio di Babbo Natale e accensione dell’Albero.

Mercatino di Natale in Villa Sesso Schiavo: nella meravigliosa Loggia del ‘500 e nella casa del ‘700, potrete scegliere i vostri regali di Natale tra prodotti di oggettistica artigianale e articoli selezionati.

Camminate e visite guidate

Visita guidata al Museo veneto delle campane, a Villa Fogazzaro-Colbachini e al parco: la collezione raduna più di 200 campane prodotte da diverse famiglie di fonditori e provenienti da Europa, Cina, Thailandia, India, Ucraina attraverso un arco cronologico che va dall’epoca romana a i nostri giorni.

Vicenza nell’arte tra ‘600 e ‘700, visita guidata: dopo Palladio la città abbraccerà nuove tendenze e stili architettonici. Questo tour parte dall’estroso quanto scenografico Palazzo Leoni Montanari, unico palazzo barocco della città, edificato dopo ol successo economico di una famiglia borghese che raggiunse una solida posizione grazie alla produzione e al commercio di tessuti.

Vicenza e i suoi sotterranei: l'area su cui sorge Vicenza è abitata da almeno 2500 anni e sotto l'aspetto elegante e palladiano della città si nascondono memorie antiche di cui pochi sono a conoscenza. In questo tour sarà aperto, in esclusiva l'area archeologica che si trova sotto la Cattedrale e con testimonianze dall'epoca romana a quella paleocristiana e medievale.

Tra gli olivi della Val d'inverno: escursione a Marostica con degustazione di olio e marmellate in agriturismo. Val d'Inverno è forse la vallata con il nome più poetico. Ma la poesia trapela anche dai suoi paesaggi, le sue contrade, i boschi di castagno sui versanti a nord e gli oliveti sui pendii assolati.

Le doline di Lapio dal lago di Fimon: durante l'escursione ne verrà spiegata l’origine e si racconteranno alcune storie tormentate, altre curiose, sul Lago di Fimon. Il lago darà in alcuni punti una bellissima visuale, poi i colori dell’autunno faranno il resto. Si passerà tra piccole contrade, coltivi e frutteti, aree boschive.

Visita guidata alle opere esposte e a palazzo Leoni Montanari: la storia del palazzo comincia attorno al 1676, quando Giovanni Leoni Montanari costruisce una sontuosa dimora nel centro storico di Vicenza, vicino alla chiesa domenicana di Santa Corona.

Cultura e Spettacoli

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon: la mostra si sviluppa da nuovi studi sui frammenti di legno recuperati nel Novecento e da recenti indagini archeologiche condotte con le più moderne metodologie che hanno consentito di gettare nuova luce sulla vita degli uomini e delle donne che abitavano attorno al lago di Fimon da 7000 a 3000 anni fa.

Peter Pan alla ricerca della polvere di fata al Castello di Thiene, sabato e domenica uno straordinario spettacolo. Chi ha rapito il guardiano della polvere di fata? E soprattutto perché? Pare che sia, ancora una volta, opera del terribile Capitan Uncino. Così Carambola e Pera, due dei bimbi sperduti, si daranno da fare per salvarlo.

Magolandia, magic castle experience ai Castelli Giulietta e Romeo: la Contea del Falcone terrà una serie di magiche lezioni all’interno dei Castelli per gli appassionati delle saghe ambientate in mondi fantastici.

In città

La libreria Galla compie 142 anni, per festeggiare questo fine settimana sarà possibile acquistare la shopper ‘Leggo Molto’ - al prezzo di 10 euro - e portarsi gratuitamente a casa tutti i libri che entreranno nella borsa.

E' arrivato in città il Trenino: percorrerà le vie del centro storico di Vicenza e raggiungerà i principali monumenti. Inoltre è stata installata anche la giostra cavalli “Antico carosello” in largo Zileri.

Pista di pattinaggio in Campo Marzo posizionata nell’esedra, accanto sarà installata una giostra per bambini.

Al Centro Commerciale Palladio arriva il Black Cashback, un’occasione davvero unica per fare shopping e risparmiare allo stesso tempo.

Black & White Portraits: mostra fotografica di Luca Pellizzaro da Bamburger.

