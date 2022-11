Quattrozampeinfiera Christmas edition a Vicenza

Chi ha un amico a quattro zampe può preparare la valigia e godersi finalmente un bel weekend il 26 e 27 novembre nel quartiere fieristico di Vicenza di Italian Exhibition Group, partecipando a Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia.

Alla Fiera di Vicenza, in un fantastico villaggio natalizio sarà possibile divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e confrontarsi con esperti di settore per ottenere suggerimenti utili alla gestione dei propri cani o gatti. Vedere e toccare con mano tutte le ultime novità del settore pet, un mercato in continua evoluzione ed espansione che sembra non conoscere crisi.

I visitatori accompagnati dai loro amici fedeli potranno testare e acquistare prodotti e servizi, approcciare numerosissime attività, dalle attività sportive, ai giochi di attivazione mentali fino sfilate col proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento.

Per coloro che intendono inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con gli allevatori per scoprire le peculiarità caratteriali delle singole razze e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita o interfacciarsi con le numerose associazioni presenti in fiera. Acquistare o adottare un cane o un gatto deve essere una scelta ponderata e consapevole. Da sempre la manifestazione cerca di lottare contro l’abbandono sensibilizzando la popolazione e ospitando le associazioni.

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

Per informazioni telefonare al numero 0362.1636218 o visitare il sito: quattrozampeinfiera.it