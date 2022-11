Il Regno del Natale a Villa Stecchini

In questo periodo Villa Stecchini nei pressi di Bassano del Grappa diventa magnifica, un’ambientazione unica per vivere il Natale. Un affascinante Villaggio composto dall’ElfoBosco, avventurosa esperienza dove incontrare elfi, fatine e renne, dal Percorso dei Presepi, dallo Scivolo di Frosty ghiacciato e da postazioni outdoor dove degustare ottimi dolcetti, cioccolata calda, caldarroste e marshmallow da scaldare nel braciere. Inoltre è possibile consegnare la letterina a Babbo Natale in una cassetta davvero speciale e ricevere il certificato “ElfoBosco”! Tanti i laboratori organizzati all’aperto, come le letture animate, i lavoretti natalizi, i giochi medievali e molte altre interessanti attività volte a stimolare la curiosità dei bimbi. A tutti i visitatori, grandi e piccini, verrà offerto uno squisito thè caldo di benvenuto.

Programma

Ogni weekend dal 18/11 il Regno del Natale presso Villa Stecchini dove saranno presenti laboratori per bambini, parco del Natale, mercatino del Natale.

L’ Elfo Bosco, dove i bambini potranno esplorare il mondo magico degli Elfi nel bosco e parlarci, la Cassetta per le lettere a Babbo Natale da consegnare al Polo Nord (le lettere per scrivere verranno fornite all’ingresso).

Lo scivolo di Frosty dove avventurarsi su ciambelle gonfiabili per discese mozzafiato.

Pergolato magico dove poter trovare bevande, snacks, cioccolate e vin brule’.

Il Parco posteriore dove sorge in anteprima assoluta la “FabbricaDei Regali” per i piu’ piccoli.

Piste per le slitte Neveplas, dove i bambini possono gareggiare in frenetiche discese .

Fattoria Didattica, i bambini possono qui accarezzare gli animali e toccare gli orti a terra della villa.

Parco Sensoriale con percorso piante per stimolare i sensi in maniera naturale.

in piu’ caldarroste, cioccolata calda e Marshmallow parties.

Il profumo di cannella nell’aria. Il tepore di un braciere ardente. Una tazza di cioccolata calda. Luci colorate che impreziosiscono l’atmosfera.

Mercatino di Natale - Tanti espositori, food truck e dolciumi per tutti.

ORARIO: Venerdì dalle 15.00 alle 20.00, Sabato dalle 10.00 alle 20.00, Domenica dalle 11.00 alle 20.00

BIGLIETTO D’INGRESSO: IL REGNO DI NATALE - pagano solo i bambini. Fino ad 1 anno ingresso gratuito. Da 1 a 2 anni costo 5 € Dai 2 ai 14 anni costo 15 €. Sopra i 14 anni e per gli adulti INGRESSO GRATUITO.

Dal: 18/11/2022 Al: 31/12/2022

Orario: Venerdì: 19:00 Sabato: 19:00 Domenica: 19:00

Location: Villa Stecchini Via Molinetto, 2 Romano d'Ezzelino

Per informazioni:www.villastecchini.com - Tel. 329 1710960