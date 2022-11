Peter pan alla ricerca della polvere di fata al castello di Thiene

Sabato 26 e domenica 27 novembre torna al Castello di Thiene lo straordinario spettacolo itinerante, amatissimo dalle famiglie, "Peter Pan alla ricerca della polvere di fata”, a cura di Jar Creative Group.



Chi ha rapito il guardiano della polvere di fata? E soprattutto perché? Pare che sia, ancora una volta, opera del terribile Capitan Uncino. Così Carambola e Pera, due dei bimbi sperduti, si daranno da fare per salvarlo. Insieme ai bambini ospiti del castello, attueranno un piano geniale: vestirsi da pirati e intrufolarsi a casa di Uncino. Grazie a Trilly, Peter Pan e a un po’ di allenamento, i bambini diventeranno pirati provetti.



Lo spettacolo per famiglie, interattivo e itinerante, verrà messo in scena in diverse stanze del castello che saranno pervase di magia. Un attore guida introdurrà gli ospiti in questo nuovo magico viaggio senza barriere, dove ogni spettatore diventerà attore stesso e si troverà in scena insieme al cast di professionisti.



Lo spettacolo durerà circa un’ora e si svolgerà ogni trenta minuti, dalle 14 alle 18.30 di sabato 26 e di domenica 27 novembre. Si raccomanda di arrivare almeno un quarto d’ora prima dello spettacolo.



Il costo dei biglietti è di 12 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini da 4 a 12 anni e 2 euro per i minori di 4 anni. Le prenotazioni sono aperte e si devono effettuare on line al sito https://www.jarcreativegroup.com/peter-pan-castello-di-thiene/, dove si potrà scegliere la fascia d’orario preferita.



(Foto di Jar Creative Group)