La libreria Galla compie 142 anni, 3 giorni di eventi per festeggiare

142 anni di storia e di libri: Vicenza si appresta a celebrare l’anniversario di Libreria Galla, la più antica libreria della città, nonché una delle più antiche d’Italia.

Fondata dalla famiglia Galla nel 1880, Libreria Galla ha, dal 2013, unito le forze con Libraccio - la catena di librerie indipendenti più grande d’Italia - per far crescere e innovare tutti i suoi tre negozi in Corso Palladio: Galla 1880 e il Primopiano, dedicato agli incontri con gli autori; Galla+Libraccio con i suoi 3 chilometri di libri nuovi, usati, antichi, cd e dvd e la Cartoleria.

E, per festeggiare i 142 anni di storia (e di libri) insieme alla propria comunità di riferimento - la città di Vicenza - il Gruppo Libraccio ha organizzato una tre giorni di eventi che animeranno il centro di Vicenza da venerdì 25 a domenica 27 novembre. L’evento si articolerà tra momenti più istituzionali con un convegno di apertura sull’innovazione in ambito editoriale, e momenti per i lettori, come l’iniziativa “Leggo Molto”, promossa da Libraccio che, dal 2013, ha arricchito la tradizione di Galla con i valori fondanti del brand, primo tra tutti l’approccio sostenibile e circolare alla lettura.

Venerdì 25 novembre, a partire dalle 17, presso la Biblioteca Civica Bertoliana, nella Sala Dalla Pozza di Palazzo Cordellina in Contrà Riale 12, si terrà il convegno “140 anni(+2) di innovazione continua”, moderato da Alberto Galla. Ci saranno diversi interventi: Chiara Visentin, Presidente della Biblioteca Civica Bertoliana, parlerà di “Editoria vicentina tra ‘800 e ‘900 nelle raccolte della Bertoliana"; Gian Arturo Ferrari, scrittore e già Direttore generale della Divisione Libri Arnoldo Mondadori, tratterà il tema “Librai ed editori: una dialettica continua”; Matteo Ulrico Hoepli, Amministratore Delegato della casa editrice libraria Hoepli, racconterà la funzione de “Il libraio editore tra tradizione e innovazione"; infine Edoardo Scioscia, Amministratore Delegato del Gruppo Libraccio, approfondirà l’argomento “Innovare per crescere: il modello Libraccio”.

Sabato 26 e domenica 27, invece, è prevista l’iniziativa Libraccio dal titolo ‘LEGGO MOLTO’, presso Galla 1880, in Corso Palladio 11. Durante l’orario di apertura della libreria (sabato dalle 9.30 alle 19.30; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30), sarà possibile acquistare la shopper ‘Leggo Molto’ - al prezzo di 10 euro - e portarsi gratuitamente a casa tutti i libri che entreranno nella borsa. L’iniziativa, che punta a incoraggiare la lettura, è molto semplice: a chi desidera partecipare, basterà passare in cassa per ricevere - al prezzo di 10 euro - il badge d’ingresso con il quale ritirare nella zona dedicata all’iniziativa la shopper ‘Leggo Molto’ da riempire con i libri esposti all’interno dell’ex Caffè Galla ristrutturato. Oltre 10.000 i volumi tra cui scegliere: dai libri illustrati ai libri d’arte, dalla narrativa ai saggi, dai gialli ai libri per ragazzi. Libri di ieri e di oggi, pubblicati a partire dagli anni 20 fino ai giorni nostri.

“La libreria Galla rappresenta un punto di riferimento per il mondo culturale vicentino e noi di Libraccio siamo contenti e orgogliosi di essere entrati a far parte di questa storia e di aver portato il nostro contributo in termini di offerta proposta e innovazione nei servizi - commenta Edoardo Scioscia, Amministratore Delegato di Libraccio - Con l’iniziativa ‘Leggo Molto’ vogliamo far conoscere a tutti i valori della lettura circolare e della cultura accessibile, da sempre al centro del progetto Libraccio, portandoli all’interno di un luogo storico e importante per la città di Vicenza, recuperato grazie a un attento lavoro di restauro”.