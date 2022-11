Distillerie Poli: musica tra alambicchi e barrique

Una serata di visita agli ambienti del Museo della Grappa, con la partecipazione straordinaria del Circolo della Lirica di Padova che si esibirà nelle Bottaie della distilleria, portando in scena le appassionanti vicende de Le nozze di Figaro intrecciate con le avventure de Il Barbiere di Siviglia. Il tutto ovviamente accompagnato da degustazioni di liquori, gin e grappe di produzione artigianale!

Un evento “after dinner”, in cui i partecipanti scopriranno la storia della produzione della grappa Poli con il tour del Museo della Grappa, un percorso a tappe lungo la distilleria per apprezzare tutto il fascino dei processi di produzione della grappa artigianale. Al termine del tour, l’evento polifonico: un pianoforte ed un cast di brillanti giovani cantanti lirici che vestiranno i panni dei celeberrimi personaggi operistici mozartiani e rossiniani. Un suggestivo salotto musicale che si prolunga in un finale conviviale con assaggi di liquori e produzioni artigianali per condividere insieme sapori, musica ed emozioni.

Siete appassionati di musica lirica? Venerdì 25 novembre la barricaia diventerà un salotto musicale, grazie al Circolo della Lirica di Padova APS. Uno spettacolo coinvolgente, che terminerà con l'aperitivo Poli.

L'evento è organizzato da ViArt: Saperi e Sapori Artigiani Confartigianato Imprese Vicenza

“Polifonie” è una fortunata rassegna musicale che si svolge tra alambicchi e barrique delle Distillerie Poli. Un’esperienza multi-sensoriale fra i saperi e i sapori della grappa, in un connubio emozionante di note e degustazioni, con un ricco e intenso programma di lirica in compagnia della grande Musica e dei profumi di eccellenti “spiriti”.

Venerdì 25 Novembre 2022

ore 20.00

Schiavon (VI)

Quota di partecipazione: € 20,00