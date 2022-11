Le doline di Lapio dal lago di Fimon

Che cos’è una dolina? Sono conche di origine carsica e sui Monti Berici sono piuttosto diffuse. Le valli sopra Fimon, a Lapio, hanno una conformazione particolare data da queste formazioni geologiche: ne capiremo l’origine e si racconteremo alcune storie tormentate, altre curiose, sul Lago di Fimon! Il lago darà in alcuni punti una bellissima visuale, poi i colori dell’autunno faranno il resto.

Passeremo tra piccole contrade, coltivi e frutteti, aree boschive.

Difficoltà: MEDIO-FACILE

Lunghezza: 8,0 KM circa

Dislivello: 300 mt

Durata: 2,5- 3 ORE

Partenza: https://goo.gl/maps/giZRbQbhvM3wZdVUA Parcheggio Lago Fimon

COSTO: 13 euro

Per chi vuole fermarsi a mangiare in una Osteria con cucina tipica veneta a Lapio (ognuno pagherà quello che mangia).



- *I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.*

- Si è pregati di arrivare con 5 minuti di anticipo in modo da partire puntuali.

INDOSSARE SCARPE DA TREKKING+ un ABBIGLIAMENTO IDONEO.

ZAINO CON ACQUA, SNACK E UNA TORCIA.

In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.DOG-FRIENDLY: Cani al guinzaglio.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE: LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361) cell: 3409149681