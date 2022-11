Cena con delitto alla Trattoria Dalla Nella

Trattoria Dalla Nella a Monte di Malo propone la famosissima Cena con Delitto, una serata indimenticabile, in cui durante la cena prenderai parte alla scena del crimine e sarai portato a risolvere il misterioso giallo.

Prendi parte ad una serata unica con i tuoi amici, concediti una serata di svago totale, sarai coinvolto in uno strabiliante spettacolo, messo in scena durante la cena dagli attori.

Sei pronto a farti stupire dalla trama avvincente e a scoprire il movente e l'assassino?

VENERDI 25 NOVEMBRE 2022

Dalle ore 20:30 in poi

Trattoria DALLA NELLA

Cena Con Delitto

MENU'

ANTIPASTO

Profiterol salati ai Porcini con Crudo e Grana a Scaglie

PRIMI PIATTI

Risotto Mantecato al Radicchio e Tartufo

Fettuccine al Ragù del Cortile

SECONDI PIATTI

Rotolo di Faraona ripieno al Radicchio

Guancetta di Maiale Brasate al Barolo

DOLCE

CAFFE'

ACQUA

VINO

Prezzi & Formule:

Cena + Spettacolo: 40 € a Persona tutto compreso.

Per informazioni:

328.30.98.639 anche su whatsapp

Per prenotare per la Cena con Delitto, clicca qui sotto:

https://bit.ly/3MehJj0

Trattoria Dalla Nella Via Godeghe, 1 Monte di Malo VI