Tra gli olivi della Val d'inverno: escursione a Marostica con degustazione di olio e marmellate in agriturismo

La Val d’Inverno è forse la vallata di Marostica con il nome più poetico. Ma la poesia trapela anche dai suoi paesaggi, le sue contrade, i boschi di castagno sui versanti a nord e gli oliveti sui pendii assolati.

Immersi in questa meraviglia, durante l'escursione si farà tappa “ai Marosi”, uno splendido agriturismo situato nella parte alta della valle, nell’omonima contrada.

L’agriturismo ai Marosi coltiva olivi, con i quali i proprietari producono un eccellente olio extra vergine, e alberi da frutto come fichi, viti e peschi che permettono la realizzazione di marmellate fatte in casa.

Si verrà condotti nell'oliveto di famiglia per una visita guidata che toccherà aspetti agronomici e varietali ma anche aspetti legati alle fasi di lavorazione dell'olivo, ai trattamenti, alle avversità e al metodo di raccolta.

Poi ci si sposta nel terrazzo panoramico dell’agriturismo per una degustazione di olio novello. Scopriremo le proprietà positive di un olio extravergine (fruttato, piccante e amaro) ma assaggeremo anche le squisite marmellate in abbinamento a formaggi locali.

Splendido percorso ad anello.

ESCURSIONE IN VAL D'INVERNO CON DEGUSTAZIONE DI OLIO E MARMELLATE IN AGRITURISMO

QUANDO: domenica 27 novembre 2022

Ore 9:00

Ritrovo presso il parcheggio della pizzeria Meridiana a San Luca (Marostica). Link maps: https://goo.gl/maps/pwC3pFXyVdMnsk2B8

DURATA: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 7 km, dislivello 270 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni

Gratis sotto gli 11 anni

Degustazione offerta dall'agriturismo

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp: chiara.guidanatura@gmail.com

Tel. 348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche