E' arrivato in città il Trenino eco express, che percorrerà le vie del centro storico. Inoltre è stata installata anche la giostra cavalli “Antico carosello” in largo Zileri. Entrambe le attrazioni rimarranno in città fino al 12 marzo 2023

Il percorso del trenino durerà circa 15 minuti e raggiungerà i più importanti monumenti cittadini.

Il costo della corsa è di 3 euro a persona (gratis bambini fino a 24 mesi di età). L'acquisto del biglietto si effettua direttamente bordo.

Il trenino elettrico accompagnerà in un allegro viaggio lungo le contrade del centro storico e sarà a disposizione ad ottobre e novembre il sabato, la domenica e i festivi dalle 15.30 alle 19.30; nel periodo natalizio tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30.

Il trenino proseguirà il servizio nei week end di gennaio e febbraio fino al periodo di Carnevale quando tornerà operativo tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30

Il trenino partirà e arriverà in piazza Castello e percorrerà corso Palladio, contra' Santa Barbara, piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra' Muscheria, contra' Garibaldi, contra' Battisti, corso Fogazzaro, contra' Motton San Lorenzo, contra' Porta Castello.