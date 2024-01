Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 26 al 28 gennaio

Davvero numerose anche per questo weekend le iniziative nel territorio vicentino, iniziano le manifestazioni carnevalizie, continuano le escursioni, molti spettacoli e mostre, ultimi giorni per le Vie dei Presepi. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere dal 26 al 28 gennaio 2024. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Appuntamenti da non perdere

Carnevale a Chiampo, stand gastronomico aperto la sera in padiglione riscaldato, Festa in maschera sabato. Domenica sfilata dei carri per le vie del centro con animazione, musica e gadget.

Gran Carnevale Rosatese, parata serale caratterizzata da costumi, musica e allegria, una festa che unisce la tradizione del carnevale con la bellezza dei carri partecipanti. Cioccolata e vin brulè per tutti.

Slegar Maarket, mercatino dell'artigianato ad Asiago. Nelle casette natalizie sono arrivati artisti, artigiani e hobbisti altopianesi che espongono pezzi unici e oggetti singolari realizzati a mano con tanta passione.

SPETTACOLI

I Nomadi, venerdì in concerto a Bassano per celebrare 60 anni di musica

Sister Act, il musical al TCVI, lo spettacolo tratto dal famoso film con Whoopi Goldberg

Giorno della Memoria, tutti gli appuntamenti nel vicentino per non dimenticare

Spettacolo teatrale Teflon al Teatro Roi di Cavazzale

Debora Villa a Cassola in '20 Risate'

Se questo è Levi, a tu per tu con lo scrittore

Ruggero de I Timidi, show al Teatro Astra

ESCURSIONI

Escursione: ciaspole, luna piena, cena in rifugio e motoslitta

Ciaspolata serale in Val Magnaboschi: luna piena e cena tipica in rifugio

Ciaspolata sul monte Longara, una terrazza sull’Altopiano

I sentieri di monte Pian: escursione sulle colline di Malo

Passeggiata e pianoforte alla magica Valle dei Mulini di Calto

Escursione nella Valle dei mulini e apertura straordinaria alla grotta di S. Bernardino

Ciaspolata in Altopiano "Sui passi di Mario Rigoni Stern"

In città

Giornata ecologica a Vicenza, il tema di domenica è il cibo, tutto il programma. Le iniziative sono tante, nei quartieri, al mercato coperto e in centro. Pedalate, piantumazione di alberi, ingresso gratuito in alcuni musei, laboratori per bambini.

Le vie dei presepi

Mostre

