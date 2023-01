Slegar Maarket, mercatino dell'artigianato ad Asiago

Chiudono i Giardini di Natale e apre lo Slegar Maarket ovvero il "mercatino con opere del proprio ingegno", che si tiene ad Asiago nei prossimi weekend di gennaio.

Nelle casette in Piazza II Risorgimento, artisti, artigiani e hobbisti altopianesi espongono pezzi unici e oggetti singolari realizzati a mano con tanta passione. Potrete trovare lavorazioni in diversi materiali tra cui legno, tessuto, lana, pasta di pane e altro ancora. Un'ottima occasione per trascorrere una giornata immersi nella caratteristica e piacevole atmosfera del centro di Asiago e per acquistare e conoscere l'artigianato locale.

Lo Slegar Maarket è aperto con orario continuato dalle 10 alle 19, sia sabato che domenica. Ritornerà poi in tutti i prossimi fine settimana di gennaio: sabato 21 e domenica 22; sabato 28 e domenica 29.