Al Refettorio Birrario di piazza delle Erbe, domenica concerto

Domenica 28 gennaio 2024, a partire dalle 18:00, il Refettorio Birraio di Piazza delle Erbe ospiterà un evento musicale dal vivo con l'artista Faetal-B. Originaria di Roma e attualmente basata a Torino, Faetal-B è una musicista che definisce il suo stile come "elettronica dal sottobosco", un mix unico di voce, synth e drum machine. Nel 2021, ha rilasciato il suo ultimo album intitolato "Unusual Cravings".

Per gli amanti della musica elettronica e per chi desidera scoprire nuovi suoni in un ambiente accogliente e vivace. Il Refettorio Birraio, noto per la sua eccellente selezione di birre artigianali e per l'atmosfera rilassata, è il luogo ideale per godersi il live accompagnato da un buon bicchiere di birra e del cibo di qualità.

Buona musica e buon cibo al Refettorio Birraio di Vicenza.

DOMENICA 28 GENNAIO DALLE 18.00 DAL VIVO AL REFE: FAETAL-B