Caravaggio, Van Dyck, Sassolino: tre capolavori in mostra a Vicenza

In Basilica Palladiana dal 16 dicembre al 4 febbraio. Ingresso gratuito per i Vicentini. Conoscenza e crescita s’intrecciano all’infinito nello scorrere del tempo, un moto circolare incessante in cui si alternano le fasi della vita di ogni essere umano.

È questa la suggestione invisibile che percorre l’evento espositivo Tre capolavori a Vicenza, a cura di Guido Beltramini e Francesca Cappelletti, voluto dall’amministrazione comunale di Vicenza come omaggio alle cittadine e ai cittadini della città, ma non solo.

Il percorso nella Basilica Palladiana verrà inaugurato il 16 dicembre, dalle 14 dello stesso giorno il pubblico potrà ammirare il dialogo tra tre capolavori, ognuno espressione di un messaggio profondo: San Girolamo di Caravaggio, Le quattro età dell’uomo di Antoon Van Dyck e un inedito lavoro dell’artista contemporaneo vicentino Arcangelo Sassolino, No Memory Without Loss, realizzato appositamente per l’evento.

Tra passato e presente l’implacabile scorrere del tempo, fissato dalle pennellate dei Maestri, riprende a fluire nelle forme mutevoli dell’arte contemporanea.

L’evento espositivo darà la possibilità a tutti di ammirare da vicino opere di straordinaria bellezza e di partecipare alle numerose attività collaterali in calendario, dai concerti di Natale e di Capodanno agli incontri con personalità di spicco del mondo della filosofia, dell’arte e della scienza.

Dopo aver ospitato celebri dipinti provenienti dai principali musei nazionali e internazionali, per la prima volta a Vicenza, nella Basilica Palladiana, verrà esposto uno dei quadri più importanti al mondo, il San Girolamo di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, realizzato nel 1606 e custodito nella celebre Galleria Borghese a Roma. Nel dipinto San Girolamo è raffigurato come uomo di studi dedito alla conoscenza. I toni freddi e caldi della tela evocano il rincorrersi degli opposti, la vita e la morte, il passato e il futuro e, in generale, lo scorrere inesorabile del tempo.

Il moto ciclico del tempo torna anche in una delle opere più importanti dei Musei Civici di Vicenza, Le quattro età dell’uomo di Antoon Van Dyck che racconta le stagioni dell’esistenza: l’infanzia, la maturità e la vecchiaia.

Il dialogo tra i due maestri viene arricchito dalla presenza del contemporaneo Arcangelo Sassolino, già presente alla Biennale di Arte del 2022 per il Padiglione di Malta con un lavoro riferito proprio al Caravaggio, La Decollazione di San Giovanni Battista. In quel caso il dialogo tra Sassolino e Caravaggio era a distanza. Qui invece l’artista si misura fisicamente con la materialità del quadro presente in Basilica Palladiana. Tutti e tre i capolavori catturano il visitatore nella dimensione misteriosa e onirica del tempo.

INFORMAZIONI

Basilica Palladiana, da lunedì a domenica dalle 10 alle 18. In concomitanza con gli eventi della rassegna la mostra è aperta fino alle 20

Aperture straordinarie: 25 dicembre e 1° gennaio dalle 15 alle 20

L’accesso all’esposizione sarà così regolato:

Ingresso gratuito per i residenti di Vicenza e provincia, scuole primarie e secondarie

Per i non residenti a Vicenza e provincia è incluso nel biglietto di ingresso alla Basilica Palladiana: 5 euro intero, 2 euro ridotto

Riduzioni valide per: studenti fino ai 25 anni muniti di libretto o tesserino universitario, soci FAI con tesserino, soci Touring Club Italiano con tesserino, soci Isic con tesserino, soci Ctg con tesserino, Vi-University card per studenti del polo universitario di Vicenza e per studenti residenti in città e provincia e iscritti in altre sedi universitarie: un ingresso gratuito all’anno in ciascuna sede del circuito museale cittadino

EVENTI ATTORNO AL TEMA DEL TEMPO

Gli eventi culturali organizzati durante l’apertura della mostra sono gratuiti e compresi nel biglietto di ingresso alla Basilica Palladiana

Sabato 23 dicembre ore 18

Concerto di Natale attorno ai tre capolavori

Musiche di Amy Beach, Hugo Distler, Franz Gruber

Gruppo vocale Libera Cantoria Pisani

Filippo Furlan direzione



Sabato 30 dicembre ore 18

Il tempo, lo sbaglio, lo spazio: poetiche del corpo e dei sentimenti nell’arte.

Stefania Portinari storica dell’arte - Università Ca’ Foscari Venezia



Lunedì 1 gennaio ore 18

Concerto di Capodanno – 29ma edizione

Da Caravaggio a Tiepolo: musiche di Gabrieli, Castello, Corelli, Vivaldi

Ensemble I musicali affetti

Fabio Missaggia violino e direzione



Sabato 6 gennaio ore 18

Epifania, la luce delle donne: sette storie di vicentine straordinarie e sconosciute

Antonio Di Lorenzo giornalista



Domenica 7 gennaio ore 18

Tempi moderni: Darwin e la crisi della biodiversità

Andrea Pilastro Centro nazionale della biodiversità - Università di Padova



Sabato 13 gennaio ore 18

Tempi e memorie: un percorso tra psicoanalisi e filosofia

Raffaella Corrà filosofa

Guido Savio psicoanalista



Domenica 14 gennaio ore 18

L’eternità nel tempo. Esistenza, impermanenza, contemplazione

Marcello Ghirardi filosofo - Università di Padova



Sabato 20 gennaio ore 18

Questione di tempo: dialogo intorno a tre diversi modi di fruire un’immagine

Marco Zorzanello fotografo documentarista

Alberto Sinigaglia fotografo e visual artist

Sebastian Arthur Hau book expert & festival organizer



Domenica 21 gennaio ore 18

Nata per morire: la musica e l’arte della memoria

Stefano Lorenzetti direttore del Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza



Giovedì 25 gennaio ore 18

Uccidere il tempo

Guido Tonelli fisico al CERN di Ginevra e professore Università di Pisa

Introduce Fortunato D’Amico architetto. In collaborazione con Relazionésimo



Sabato 27 gennaio ore 18

Cronos e Bios: la nuova concezione del tempo nelle scienze della vita

Roberto Manfredini professore di Medicina interna all’Università di Ferrara

In collaborazione con Fondazione Zoé



Domenica 28 gennaio ore 18

Forme nel tempo

Guido Beltramini curatore della mostra

Luca Illetterati filosofo

Arcangelo Sassolino artista



Giovedì 1 febbraio ore 18

Leonardo Da Vinci e il Rinascimento, l’arte strumento per la scienza e i suoi esiti in Caravaggio

Gaetano Thiene dell’università di Padova e Rolando Bellini professore emerito dell’Accademia di Brera di Milano

In collaborazione con Relazionésimo



Sabato 3 febbraio ore 18

La danza delle ore: balletto dal repertorio classico

Allievi Scuola Danza Grazia Paulon diretti da Noemi De Grandi