I sentieri di monte Pian: escursione sulle colline di Malo

Nella graziosa cittadina dell'Alto Vicentino, Malo, si trova un'estesa area collinare nota come Monte Pian. L' escursione parte dal centro di Malo per esplorare questa affascinante località, caratterizzata da una moltitudine di sentieri. Il viaggio ha inizio attraversando il torrente Orolo e superando l'antica pieve di Santa Libera, per poi immergersi completamente nella natura. Il percorso scelto si snoda attraverso boschi e radure, passando per varie contrade. Durante l'escursione, si avrà l'opportunità di godere di splendide vedute sulle montagne circostanti, che spaziano dalle Piccole Dolomiti al Monte Grappa. Oltre ai panorami mozzafiato, l'itinerario è arricchito da racconti che intrecciano natura e storia locale. Pranzo al sacco, godendo del pasto immersi nella tranquillità del paesaggio.

ESCURSIONE SULLE COLLINE DI MONTE PIAN A MALO

QUANDO: domenica 28 gennaio 2024

Ore 9:15

Ritrovo presso il parcheggio di via Molinetto a Malo (VI)

Link Maps: https://maps.app.goo.gl/Ld9vcf5UDSdhq3U99

DURATA: circa 6 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio. Lunghezza 10 km, dislivello 450 m.



COSTI DELL'ESCURSIONE

€ 20,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

Gratis sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (consigliati), spuntino e pranzo al sacco, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18:00 del giorno prima tramite whatsapp - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

https://www.chiarabertacco.it/i-sentieri-di-monte-pian/

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA