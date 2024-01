Ciaspolata serale in Val Magnaboschi: luna piena e cena tipica in rifugio

Prezzo non disponibile

Un'escursione affascinante si svolgerà attraverso la Val Magnaboschi, un luogo ricco di storia, situato nell'Altopiano dei Sette Comuni. Questa avventura porterà i partecipanti in uno dei boschi più suggestivi della zona, immersi in un'atmosfera serale emozionante. Durante il percorso si avrà l'opportunità di ascoltare racconti che intrecciano natura, uomini, lupi e rapaci notturni. Inoltre, sarà possibile osservare il cielo stellato e ascoltare leggende cimbre, arricchendo l'esperienza con un tocco di mistero e fascino.

Sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 18

L'escursione culminerà con l'arrivo a Pozza del Favero, dove i partecipanti potranno godere di una cena tipica presso il Rifugio Bar Alpino. Questo momento sarà caratterizzato da un clima allegro e conviviale, permettendo ai partecipanti di condividere le esperienze vissute lungo il cammino. Infine, il rientro alle auto avverrà attraverso una comoda strada sterrata, concludendo così un'esperienza unica e ricca di scoperte.

Il costo dell'escursione è di 15 euro, in base all'innevamento potrebbe essere necessario l'uso di ciaspole e bastoncini, eventualmente noleggiabili in loco al prezzo di 10 euro.

La cena presso il Bar Alpino ha un costo di 20 euro, da regolare direttamente presso la struttura, con un menù che prevede:

- taglieri condivisi, con salumi, formaggi e polenta

- piatto tipico di stagione

- acqua e caffè

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 200 m

Difficoltà: facile

Escursione adatta ai bambini/ragazzi a partire dagli 8 anni in su.

DOVE: Parcheggio Val Magnaboschi - Via Monte Zovetto 118-120, Cesuna di Roana (VI)

EQUIPAGGIAMENTO

Materiale necessario per l'escursione:

Vestiario adatto alla stagione e alle basse temperature (al ritorno la temperatura potrebbe essere inferiore agli 0° C)

Berretto e guanti

Scarponi o scarpe basse da trekking con suola rigida

Torcia

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare le guide.

PROGRAMMA

18.00 - Ritrovo, benvenuto e inizio escursione con le Guide Ambientali Escursionistiche di Biosphaera

20.00 - Arrivo presso il Rifugio Bar Alpino e cena

23.00 - Rientro alle auto e fine escursione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONi: TEL. 04451716489, info@biosphaera.it,