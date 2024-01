Sister Act, il musical al TCVI

I settore (file AA - L): 46,00 euro II settore (file M-Y): 38,00 euro

Il 27 e 28 Gennaio 2024, il palcoscenico del Teatro Comunale di Vicenza si accenderà con le luci di "Sister Act – Il Musical", spettacolo, diretto da Chiara Noschese e scritto da Cheri Steinkellner & Bill Steinkellner.

La storia ruota attorno a Deloris Van Cartier, una cantante di nightclub piena di energia, che diventa involontariamente testimone di un omicidio. Per garantire la sua sicurezza, la polizia la nasconde in un convento, dove Deloris si trova a dover indossare un abito da suora e adattarsi a un modo di vita completamente estraneo. Sotto la guida severa della Madre Superiora, Deloris inizia un percorso di adattamento alle rigide regole del convento. Nonostante le difficoltà iniziali, la sua presenza diventa una benedizione inaspettata, trasformando un coro di suore stonate in un vero fenomeno musicale.

Il musical è ispirato all'omonimo film del 1992, che ha visto Whoopi Goldberg brillare nel ruolo di Deloris, portando sullo schermo una performance memorabile. La colonna sonora del musical è opera del Premio Oscar Alan Menken, uno dei compositori più rinomati nel campo delle colonne sonore e dei musical. Menken ha saputo ricreare le atmosfere musicali degli anni in cui si svolge la storia, mescolando soul, funk e le hit più famose della disco, rendendo "Sister Act" una commedia musicale vivace e coinvolgente. Le sue musiche, che spaziano dalle sonorità soul, funky e disco degli anni '70 alle ballate pop in puro stile Broadway, sono un elemento chiave che contribuisce all'energia e al fascino dello spettacolo.

27 Gennaio 2024, Sabato, ore 20.45

28 Gennaio 2024, Domenica, ore 20.45