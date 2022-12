Il Sentiero dei Presepi: un magico percorso fra sentieri, contrà, fontane

Dal 4 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 a Campodalbero di Crespadoro (VI) c'è il SENTIERO DEI PRESEPI con vere e proprie opere d’arte in un contesto ambientale unico nel suo genere.

Il percorso, libero, porterà alla scoperta di un luogo incantato dove la natività prende vita tra fontane, rocce, torrenti, legnaie, tinozze e sentieri. In occasione del percorso presepi tutte le domeniche di dicembre potrai trovare a contrà Bauci di Campodalbero un caratteristico mercatino di Natale, tante cose belle fatte tutte rigorosamente a mano.

Informazioni utili:

· Il percorso, libero, è un anello di 10 km tra prati, boschi e mulattiere.

· Aperto tutto dicembre e gennaio h.24

· È un sentiero di montagna con un dislivello di circa 500 m. per molti ma non per tutti.

· Non adatto a passeggini e necessità di un abbigliamento adatto: scarpe da trekking o scarponcini, consigliati i bastoncini ed eventualmente una pila per chi intraprende il percorso nel pomeriggio.

· Si sconsiglia vivamente di iniziare il percorso dopo le ore 13.00 per evitare di trovarsi in difficoltà nei boschi al calar della sera.

· Essendo un anello si può partire da qualsiasi contrà di Campodalbero. Meglio sarebbe partire dalla chiesa dove si trova un ampio parcheggio.

· Tempo di percorrenza circa 4 ore.

· Nelle domeniche di dicembre i sarà presente in contrada Bauci un mercatino di Natale.

· Nei sabati e domeniche lungo il percorso saranno presenti dei punti di ristoro

Il Sentiero dei Presepi

Quando: 04/12/2022 - 31/01/2023