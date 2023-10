Cosa fare a Vicenza e provincia, dal 28 ottobre ad Halloween

Un ricchissimo fine settimana quello lungo di Halloween che va dal 28 ottobre al 1 novembre 2023. Sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere. Si va dalle feste per Halloween a quelle tradizionali di San Simeone, di Autunno, delle Castagne.

Sono molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Appuntamenti da non perdere nel weekend

“Asiago Foliage”, la festa con i colori e sapori dell'Autunno, un weekend con numerose iniziative lungo le principali vie e piazze del paese: passeggiate, laboratori, musica, appuntamenti presso l’osservatorio, esposizione/mercato di artigianato artistico; degustazioni di piatti tipici, spettacoli di antichi mestieri.

Antica Fiera di San Simeone: a Marostica domenica la Piazza si anima con il mercato e l’esposizione di prodotti tipici e stagionali; lavorazioni artigianali; stand enogastronomici attivi tutto il giorno con lo spiedo d’oca; antichi mestieri del mondo rurale; giochi per bambini: scartosi de marroni. Al Castello Inferiore sono visitabili la tradizionale “Mostra dei funghi” e “La Spezieria. Apertura del Camminamento di Ronda e visite guidate.

Festa d’autunno a Valdagno: tante occasioni di divertimento, giostre e giochi, stand bavarese della Kolping Familie di Prien, musica dal vivo, specialità gastronomiche, la marronata. Fino al 1 novembre.

Fiera dei Santi ad Arzignano: luna park, mercatini, stand gastronomici, ruota panoramica, giostre nelle piazze, 120 bancherelle, Baita Alpini, la frittella, il mercatino, visite guidate. Fino al 7 novembre.

Festa delle Castagne a Monte di Malo in stand coperti e riscaldati e potrete gustare i piatti tipici “ de’sti ani” come i "bigoli al torcio”, ( al ragù, co’l’arna oppure alle noci), “polenta e scopetòn” (con la polenta "de maranelo”), "polenta e salado in tecia” e il giorno del 1° Novembre altre specialità quali la xupa de verza coa luanega, i macaruni del contadin o le lasagne col colombaso.

A Posina, domenica torna la mostra-mercato dei prodotti locali; dalle ore 11.30 funzionerà lo stand gastronomico con gli gnocchi di Posina e altre specialità tipiche. Tradizionale “spaelada di castagne” a cura degli Alpini dalle ore 15.

Nonsolobirra: Festival della birra artigianale a Marano, oltre 100 varietà di birra alla spina, ognuna presentata con orgoglio dal suo mastro birraio. Dalle tradizionali interpretazioni ai più audaci esperimenti.

Thiene Wine Fest: la celebrazione del vino si svolgerà per 3 giorni in Piazza Chilesotti, all'interno di una tensostruttura riscaldata.

Festa del Ringraziamento a Carrè, sfilata dei trattori, bancarelle, musica, stand gastronomico con piatti della festa.

Festa d'autunno a Nanto: marroni, vino, cioccolata, laboratori, passeggiata d’orienteering e molto altro!

Festa d'autunno a Lonigo: tre giornate per farsi deliziare dal mercatino con le sue vivaci bancarelle sarà un concerto di profumi e sapori, saranno presenti truck food e stand di birra.

Le fabbriche del gusto: open day delle eccellenze enogastronomiche del vicentino.

Camminata tra gli olivi: a Marostica passeggiate, degustazioni, visite al frantoio.

Halloween

La notte degli spiriti a Marostica, l’incantevole castello si anima grazie a due percorsi coinvolgenti: "Storie di fuoco e mitiche creature” per i piccoli. Il secondo, “La Notte degli Spiriti”, è costellato da fuochi rituali, tempeste di fuoco, draghi sputa-fiamme, teste di morto che guidano i defunti. Un percorso di puro terrore solo per i più grandi.

Fuochi e fantasmi al Castello degli Ezzelini a Bassano: passando vicino ad un antico cimitero abbandonato, ci sono delle fiammelle strane che ondeggiano nell’aria creando un mistero inspiegabile. Fa l'improvvisa comparsa Ezzelino a cavallo, come un fantasma risorto dalle tenebre...

Villa Ghellini a Villaverla: percorso tra le stanze degli spiritelli, votazione della maschera più spaventosa, cartomante, peso della zucca, chiosco con arrosticini, patate fritte, frittelle, castagne, vin brulè e birra.

Happy Halloween, festa in piazza a Thiene: Horror Show con Malefica e gli Scheletri, Alice Sanguinaria, La Bella e la Bestia, Cenerentola e il Principe Vampiro.

Spiriti in Piazza, festa con musica e stand gastronomico a Piovene Rocchette: Halloween, la notte più spaventosa dell'anno con musica, vampiri, streghe, fantasmi e attività da brivido dedicate ai bambini.

Cena con il delitto da brividi al ristorante Dai Gelosi, un evento che promette suspense e delizie culinarie.

Festa con cena ai Castelli di Giulietta e Romeo, il castello, immerso nella storia e nel mistero, aprirà le sue porte per una "Halloween Night" indimenticabile, dj set e cena con menù tematici e a prezzi contenuti, pensati appositamente per l'occasione

Halloween: grande festa a Villa Bonin, la serata promette di essere animata dalle migliori selezioni musicali, garantendo uno spettacolo senza precedenti.

Notte di Halloween alla Discoteca Decò: festa "Voglio Tornare Negli Anni 90" un salto indietro nel tempo con le hit più amate di quegli anni, Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, 883, Eiffel 65.

Halloween: aperitivo 'da paura' al Saltatempo

Halloween in Villa Godi Malinverni, spettacolo con cena

Halloween Kids alla Villa Canal: una giornata di magia, divertimento e tante attività dedicate ai bambini.

All'Emisfero di Bassano un super Halloween, con giochi “mostruosi”, caccia al tesoro, tiro agli anelli, tiro alla fune, corsa con i sacchi e altre attività a tema.

Halloween: tutti gli eventi nel vicentino organizzati dalle Pro Loco: numerosi appuntamenti in tutta la provincia.

Spettacoli e mostre

Vicenza Opera Festival: Ivan Fischer in Pelléas et Mélisande e musica proibita al Teatro Olimpico

Dorothea Lange, in mostra a Bassano le foto dellaceleberrima fotografa statunitense

"Ti racconto Schubert" , la vita e le opere in scena a Schio

'Credi nell’impossibile', uno show con numeri mozzafiato e magia

In città

Bell’Italia, mostra mercato di gastronomia in Piazza dei Signori: espositori provenienti da ogni regione esporranno i loro prodotti tipici.

Basilica Underground: visite all'area Archeologica di Corte dei Bissari.

La proporzione aurea, mostra in Basilica Palladiana: un percorso espositivo che si sviluppa mettendo in dialogo diverse discipline (scienza, arte, matematica, economia) ed è adatto a tutti.

