Ecco Halloween Kids alla Villa Canal: una giornata di magia, divertimento e tante attività dedicate ai bambini

Ottobre è arrivato ed è subito tempo di pensare alla festa più spaventosa dell'anno! Un'imperdibile giornata a tema presso la Villa Canal renderanno il vostro Halloween indimenticabile: sarete immersi nell'atmosfera della famosissima festività ricca di personaggi, attività e magia.

Halloween kids - La villa dei Mostriciattoli

Sabato 28 ottobre 2023, presso la Villa Canal, in provincia di Vicenza, uno speciale Halloween per i più piccoli nella villa incantata dei Mostriciattoli. Una nuova concezione di intrattenimento che vi porterà a scoprire una delle ville più belle d’Italia sotto una nuova luce, quella della magia dei mostriciattoli. Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze della fortezza, lasciandovi incantare da uno staff mostruoso!

Dua giornata immersi nell'atmosfera della famosissima festività di Halloween con una serie di divertentissime attività all’interno della fantastica Villa alla corte di Vicenza, un vero e proprio viaggio itinerante attraverso le epoche, una straordinaria avventura familiare che resterà impressa nei vostri ricordi per sempre.

Genitori e accompagnatori, preparatevi a condividere con i vostri bambini un'esperienza unica nel suo genere: tante le attività divertenti, dal percorso enigmatico ai giochi a tema Halloween, i vostri bambini saranno coinvolti in un'ampia gamma di attività creative. Elementi di magia e intrattenimento, creature mostruose e tanto altro renderanno Halloween indimenticabile!

La villa offre un'atmosfera unica e storica, sarà come essere catapultati in un mondo incantato e misterioso. Lasciate che i sorrisi dei vostri piccoli illuminino la villa e rendano questa esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Le avventure della giornata

Nel cuore di una Villa Antica, avvolta dall’aura misteriosa del passato, si cela un segreto tanto prezioso quanto enigmatico. Un fantasma inizia a vagare tra le sue maestose sale, e solo i più coraggiosi avventurieri potranno svelare l’intricato mistero che lo avvolge.

Immergetevi in questo mondo di meraviglia e sorprese, dove i bambini diventeranno i veri protagonisti. Ma la cosa migliore è che i vostri piccoli saranno i veri eroi di questa storia, pronti a vivere ogni momento con gioia e emozione!

Bizzarri personaggi vi guideranno attraverso intricati indizi ed incantesimi, aiutando i bambini a decifrare l’enigma della Villa. Saranno circondati da un’atmosfera incantata e da sorprendenti colpi di scena, che faranno battere più forte il cuore dei piccoli e dei grandi.

Questo non è solo un evento di Halloween, ma un viaggio itinerante, una straordinaria avventura familiare che resterà impressa nei vostri ricordi per sempre. Genitori e accompagnatori, preparatevi a condividere con i vostri bambini un’esperienza unica nel suo genere. Non lasciate sfuggire questa occasione di entrare nella Villa Incantata del Mistero.

Insomma, le sorprese sono davvero tante, immergetevi in questo mondo di meraviglia dove i vostri piccoli esploratori diventeranno i veri protagonisti, i veri eroi di questa storia, pronti a vivere ogni momento con gioia e emozione.

Informazioni generali

La giornata e l'esperienza di Halloween kids è dedicata alle famiglie e ai bambini compresi tra i 3 ed i 12 anni. La partecipazione è prevista in diversi turni - cinque, dalle ore 10.00 alle 19.00 e ha una durata di 70 minuti. Si raccomanda la massima puntualità.

L'ingresso ha un costo di 20 euro a bambino, uno sconto promozionale sarà riservato agli gli accompagnatori che potranno partecipare all'evento al prezzo di 15 euro.

I biglietti sono limitati, acquistateli subito a questo link per vivere una festa di Halloween indimenticabile e spaventosamente divertente!

Maggiori informazioni e prenotazioni al numero 380 9019371 (disponibile anche su WhatsApp).