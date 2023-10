Teatro Olimpico: Vicenza Opera Festival con Ivan Fischer in Pelléas et Mélisande e musica proibita

Dal 26 al 29 ottobre 2023 va in scena al Teatro Olimpico di Vicenza la VI edizione del Vicenza Opera Festival con la Ivan Fischer Opera Company. In programma il dramma lirico Pelléas et Mélisande di Claude Debussy (il 26, 27 e 29) e un concerto con la Budapest Festival Orchestra diretta da Fischer (sabato 28) dal titolo "Musica degenerata".

La manifestazione che attira in città appassionati da tutta Europa ideata dal maestro Iván Fischer nel “teatro più bello del mondo”, quest’anno mette al centro della programmazione Pelléas et Mélisande, dramma lirico che Claude Debussy ultimò nel 1902 musicando l’omonimo testo di Maurice Maeterlinck. Il lavoro debuttò all’Opéra-Comique di Parigi nell’aprile dello stesso anno ed è considerato una pietra miliare del teatro lirico del Novecento per i suoi forti contenuti innovativi e per certi versi rivoluzionari.

Nel consueto appuntamento sinfonico inserito all’interno del festival la Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer propone quest’anno un originale concerto a tema dal titolo MUSICA DEGENERATA, ovvero la musica proibita del Terzo Impero. In programma brani di quattro autori tedeschi o di origine tedesca che subirono in varie modalità l’ostracismo da parte del regime nazista: Hanns Eisler (allievo di Schönberg e Webern, costretto a riparare negli States), Paul Hindemith (che a causa del suo pensiero musicale “degenerato” dovette emigrare negli Stati Uniti), Erwin Schulhoff (pupillo di Dvo?ák che a causa delle sue origini ebraiche fu deportato in un lager, ove trovò la morte) e Kurt Weill (di origine ashkenazita, anche lui riparato in America per sfuggire alle persecuzioni razziali).

Il concerto della Budapest Festival Orchestra ribadisce il forte impegno sociale del maestro Fischer, artista che attraverso il linguaggio universale della musica si pone l'obiettivo di trasmettere al pubblico messaggi profondi che parlano di inclusione, convivenza e solidarietà. Ne sono un esempio i concerti in luoghi di culto abbandonati, gli eventi pensati per le nuove generazioni di ascoltatori e per gli anziani, gli spettacoli musicali dedicati ai bambini affetti da autismo e alle loro famiglie. In linea con questa filosofia, nei giorni del Vicenza Opera Festival gli strumentisti della Budapest Festival Orchestra si esibiranno in alcune case di riposo della città per gli anziani ospiti, i loro familiari e il personale.

Notevole il cast che affiancherà i musicisti della Budapest Festival Orchestra nelle messe in scena di giovedì 26, venerdì 27 e domenica 29 ottobre all'Olimpico. Nei ruoli del titolo ci sono il tenore Bernard Richter e il soprano francese Patricia Petibon. Tassis Christoyannis è Golaud, il basso Nicolas Testé interpreta il ruolo di re Arkël, mentre Yvonne Naef e Peter Harvey sono rispettivamente Geneviève e un medico. Il dodicenne Oliver Michael, studente di musica alla Trinity School di South London, veste i panni del giovane Yniold, figlio di primo letto di Golaud.

La Budapest Festival Orchestra rientra da parecchi anni nell'elenco delle 10 migliori orchestre del mondo stilato dalla prestigiosa rivista britannica Gramophone: nel 2022 si è classificata al primo posto.

L'edizione 2023 del Vicenza Opera Festival sarà seguita da un pubblico internazionale – sono attesi in città 700 appassionati provenienti da vari Paesi Europei – e da spettatori di diverse regioni italiane richiamati nella città berica dalla bellezza incomparabile del teatro palladiano e dal cast stellare che darà vita a Pelléas et Mélisande.

PELLÉAS ET MÉLISANDE

Dramma lirico in cinque atti e dodici quadri, L 93 di Claude Debussy su libretto di Maurice Maeterlinck.

Giovedì 26 ottobre 2023, ore 19:00

Venerdì 27 ottobre 2023, ore 19:00

Domenica 29 ottobre 2023, ore 19:00

MUSICA DEGENERATA | CONCERTO SINFONICO

La musica proibita del terzo Impero

Programma:

Hanns Eisler: Suite n. 2 Op. 24 (dalla colonna sonora del film Niemandsland)

Paul Hindemith: Concerto per viola e piccola orchestra sopra antichi canti popolari. Alla viola: Maxim Rysanov

Erwin Schulhoff: Suite per orchestra da camera Op. 37

Kurt Weill:

Die Seeräuber Jenny (da L’opera da tre soldi)

Bilbao-Song (da Happy End)

Suite Panaméenne

Ballade vom ertrunkenen Mädchen (dal Requiem di Berlino)

Was die Herren Matrosen sagen (da Happy End). Alla voce: Nora Fischer

Data:

Sabato 28 ottobre 2023, ore 19:30

INFORMAZIONI

Pelléas et Mélisande

Intero: 100 euro

Ridotto per residenti nella provincia di Vicenza: 60 euro

Ridotto under 30: 60 euro

Concerto Sinfonico

Intero: 60 euro

Ridotto under 30: 35 euro

Iván Fischer sarà ancora una volta impegnato nella doppia veste di direttore e, con Marco Gandini, di regista.

Di marca italiana sono le scenografie di Andrea Tocchio e i costumi di Anna Biagiotti.

L'opera di Debussy è una produzione della Iván Fischer Opera Company con Società del Quartetto di Vicenza, Müpa Budapest, Spoleto Festival dei Due Mondi ed è realizzata con la collaborazione del Comune di Vicenza.