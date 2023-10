“Asiago Foliage”, la festa con i colori e sapori dell'Autunno

Dopo l'euforia dell'estate, con l’autunno l’Altopiano di Asiago acquisisce una nuova luce e diventa un palcoscenico di sfumature diverse. I suoi boschi si colorano di giallo, rosso e arancione creando un magnifico spettacolo naturale.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 sarà di scena l'autunno ad Asiago! Torna infatti, per la sua settima edizione, ASIAGO FOLIAGE, la manifestazione dedicata ai colori, profumi e sapori dell'Altopiano!

Durante le due giornate, potrete assaporare l'aria autunnale e magica di Asiago, godendovi tutta la bellezza della natura dell'Altopiano, con i boschi ed i prati che si colorano diventando una tavolozza dalle sfumature calde ed emozionanti.

Sono molteplici le iniziative proposte dal comune di Asiago per questo piacevole weekend: passeggiate guidate anche a due passi dal centro sul filo dei colori della natura e dei sapori dei prodotti tipici; laboratori artistici, creativi, sensoriali e scientifici per bambini, ragazzi e adulti e per creazioni hobbystiche; concerti; appuntamenti presso l’osservatorio; esposizione fotografica/concorso con le migliori immagini sul foliage; esposizione/mercato di artigianato artistico; degustazioni di piatti tipici a tema autunnale nei migliori ristoranti, e non solo. E ancora, nelle vie e nelle piazze del centro, spettacoli di antichi mestieri, alberi e altro ancora.



Asiago Foliage - Sabato 21 e Domenica 22 Ottobre 2023



Un weekend ad Asiago dedicato ai profumi, colori e sapori di questa stagione. Numerose iniziative lungo le principali vie e piazze del paese: