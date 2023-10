Thiene Wine Fest 2023

Prezzo non disponibile

Per la prima volta, Thiene è orgogliosa di ospitare la "Thiene Wine Fest", la celebrazione del vino di Thiene. L'evento si svolgerà il 27, 28 e 29 ottobre 2023 presso Piazza Chilesotti, all'interno di una tensostruttura riscaldata.

Come funziona l'evento?

Per degustare i calici di vino, gli ospiti dovranno acquistare i nostri Kit Degustazione, che includono una sacchetta porta calice, un calice e gettoni. Il costo di ogni calice di vino varierà da 1 a 3 gettoni, a seconda dell'etichetta scelta. I sommelier saranno a disposizione per servire il vino e fornire consigli o approfondimenti sulle varie bottiglie presenti.

Cantine presenti:

Beato Bartolomeo Breganze

Ca' Biasi

Cantina Zoe

Cavazza

Col Dovìgo

Contrà San Felice

Firmino Miotti

La Costa

Le Colline di Vitacchio Gianpietro

Maculan

Massimo Vitacchio

Muraro '952

Tenuta Natalina Gradi

Tenuta Zai

Tenute Fosca

Vigneti dell'Astico

Orari di apertura:

Venerdì 27 ottobre: 19:00 - 00:00

Sabato 28 ottobre: 17:00 - 00:30

Domenica 29 ottobre: 11:30 - 20:30

Ingresso gratuito.

L'evento si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Per ulteriori informazioni, contattare al numero +39 346 740 5446 o via email a jennifergrande@vievents.net.