'Credi nell’impossibile', uno show con numeri mozzafiato e magia

Grande attesa per lo show “Credi nell’impossibile” di Andrew Basso, considerato il più grande escapologo al mondo, che sabato 28 ottobre (ore 21.00) sarà alla CMP ARENA di Bassano del Grappa, nello spettacolo organizzato da DuePunti Eventi.

Dopo 10 anni di tour mondiale come star dello spettacolo di magia dal record d’incassi “The Illusionists”, Andrew Basso lancia in esclusiva in Italia il suo nuovo One Man Show “Credi nell’impossibile”. Acclamato come l’erede di Harry Houdini e rockstar della magia, Andrew porterà a Bassano del Grappa uno spettacolare show di in cui presenterà il suo miglior repertorio di magia e pericolose fughe mozzafiato.

Novanta minuti incalzanti, senza tregua, in cui gli spettatori prenderanno parte a tanti momenti esilaranti, dai numeri di abilità con le carte proiettati al maxischermo con un effetto ravvicinato della magia ancora più incredibile, ma anche a momenti adrenalinici in cui Andrew rischierà la sua stessa vita.

“Presenterò alcuni dei miei migliori numeri di magia che ho eseguito sui più importanti palchi del mondo, interagendo anche direttamente con il pubblico - annuncia Andrew Basso - Ma gran parte dello show avrà dei numeri mai visti. Sono tornato in Italia con questo nuovo spettacolo perché voglio togliere il fiato a chiunque verrà a vederlo.”

La carriera di Basso ha battuto i record al botteghino e ha attraversato i palcoscenici piu? importanti del mondo, tra cui il Marriott Marquis a Broadway, il teatro Pantages di Hollywood, il Kennedy Center a Washington DC, lo Shaftsbury nel West End di Londra, la Sydney Opera House e l'Arena di Verona.

Esperto di magia ed illusionismo, Basso e? specializzato in escapologia e fughe incredibili che sfidano la morte, guadagnandosi il soprannome di "The Escapologist". Nel 2005 e? diventato il piu? giovane mago della storia e il primo italiano a vincere il titolo mondiale di Escape Champion. Ha inoltre ottenuto il 1° posto nel campionato italiano “Masters of Magic” 2012.

La prima autobiografia di Basso, Credi nell’impossibile, pubblicata da Mondadori, racconta il suo viaggio da una piccola citta? in Italia (è originario d Borgo Valsugana e bassanese di adozione) ai palcoscenici piu? importanti del mondo. Il libro esplora la vita e le lezioni di un grande illusionista: la magia illuminante della paura, della fede e della liberta? verso il viaggio ispiratore dell'autorealizzazione.

Reduce dalle semifinali di Britain’s Got Talent con centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, ha conquistato recentemente allo Show dei Record condotto da Gerry Scotti su Canale 5 il primato mondiale “ Guinness World Record ” confermandosi come recordman assoluto dell’escapologia.

Lo spettacolo segna anche un ritorno nella sua terra. Prima dei successi internazionali, proprio in Veneto, da dove è originario il padre, Andrew ha mosso i primi passi esibendosi nei locali d'intrattenimento della zona e agli eventi di note aziende del territorio. I veneti sono stati il primo pubblico ad applaudirlo e lo show di Bassano rappresenta quindi per Andrew anche un emozionante ritorno a casa.

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili on line e nei punti vendita Ticketone.