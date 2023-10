Spettacoli del mistero: Fuochi e fantasmi al Castello degli Ezzelini a Bassano

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2023, DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 21.00, presso il Camminamento delle Mura del Castello di Bassano,

La Pro Bassano Aps presenta: Fuochi e fantasmi al Castello

Passando vicino ad un antico cimitero abbandonato, con grande sorpresa, ci sorprendono delle fiammelle strane che ondeggiano nell’ aria creando un mistero inspiegabile. Queste strane luci incutono sugli ignari visitatori paura e malefici. L’ improvvisa comparsa di Ezzelino a cavallo, come un fantasma risorto dalle tenebre, accompagna le persone lungo il percorso misterioso per poi sparire nei sotterranei del Castello.



Evento promosso da Unpli per Veneto Spettacoli di Mistero.



L’evento si terrà presso il Camminamento delle Mura del Castello di Bassano.



Ingresso senza prenotazione con contributo libero.



Durata percorso circa 20 minuti per ogni gruppo.



Ultimo ingresso ore 21.00.



In caso di maltempo evento rinviato al 1 novembre con gli stessi orari.