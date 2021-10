Fiera dei Santi ad Arzignano: luna park, mercatini, stand gastronomici

La Manifestazione avrà una durata complessiva di 2 settimane con importanti novità: la Ruota Panoramica davanti al Municipio, lo Street Food in Piazza Marconi, la nuova Baita Alpini davanti al Cinema, 40 Giostre nelle Piazze, 80 bancherelle al Parco dello Sport e il Concerto al Duomo con l'Orchestra Internazioanle I Solisti Veneti.

La Fiera dei Santi è uno degli eventi più antichi del Veneto, ricordata nello statuto vicentino del 1264, disciplinata dagli Scaligeri nel 1339, confermata dalla Repubblica Veneta nel 1404, anche se ufficialmente istituita nel 1670. Le cronache del passato raccontano di centinaia di persone che dalla Lessinia e dai paesi del vicentino, confluivano ad Arzignano per l’appuntamento, che inizialmente si svolgeva dentro le mura del Castello, per molti visto come l’unica occasione di baratto di prodotti agricoli con tele, panni, cuoio e derrate alimentari.

In un manifesto di Achille Beltrame, datato 1901, si reclamizzava la 487^ edizione: “Rinomata per il commercio degli animali con l’esenzione della tassa di posteggio. Grandioso mercato delle uve e della frutta. Facilitazioni sulle ferrovie e sui tramwai con tutti i treni in coincidenza alla stazione di Tavernelle. Servizio Speciale di pubblica sicurezza”. Fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale la fiera godeva di grande fama data l’affluenza di puledri e muli dai sei a dodici mesi, e si racconta che gli acquirenti arrivassero persino dal napoletano.

• 1° week end:

Fiera Santi (Lunapark Piazze + bancarelle alimentari Piazza Marconi + bancherelle Parco Sport)

- Domenica 31 ottobre

- Lunedì 1 novembre (concerto Duomo, ore 21.00 Solisti Veneti)

• 2° week end:

Lunapark + StreetFood

- Venerdì 5 novembre (festa del bambino)

- Sabato 6 novembre

- Domenica 7 novembre

Durante la settimana sarà sempre operativo il Lunapark delle giostre e le classiche bancarelle alimentari.

RUOTA PANORAMICA in Piazza Libertà

• STREET FOOD in Piazza Marconi

• LUNAPARK con 40 GIOSTRE nelle PIAZZE CENTRALI

• 80 bancherelle non alimentari al Parco dello Sport

• Nuova BAITA GASTRONOMICA ALPINI davanti al Cinema

• CONCERTO 1 NOVEMBRE (Duomo, ore 21.00) "SOLISTI VENETI"

NORMATIVA COVID

Si riporta una sintesi delle indicazioni operative ricevute dalla PREFETTURA DI VICENZA e dal Ministero degli Interni:

• 1 GREEN PASS OBBLIGATORIO

• 2 Non sono però obbligatori i controlli ai varchi

• 3 Sono però obbligatori i Cartelli di avviso

• 4 I controlli devono essere fatti a campione