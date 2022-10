Festa delle Castagne a Monte di Malo

La "Festa delle Castagne" di Monte di Malo nasce più di trenta anni fa da un gruppo di giovani ragazzi che ha voluto valorizzare lo “spaelar maroni” che veniva fatto dai nostri "veci" durante il periodo "dei morti".

A quel semplice gesto di cucinare e distribuire le castagne, frutto povero ma molto presente nel nostro comune, nel tempo si sono affiancati alla festa la ricerca e il recupero di piatti tipici della tradizione locale.

Dal 29 ottobre al 1 novembre 2022

La festa nel Piazzale Chiesa parrocchiale ha stand coperti e riscaldati e potrete gustare i piatti tipici “ de’sti ani” come i "bigoli al torcio”, ( al ragù, co’l’arna oppure alle noci), “polenta e scopetòn” (con la polenta "de maranelo”), "polenta e salado in tecia” e il giorno del 1° Novembre altre specialità quali la xupa de verza coa luanega, i macaruni del contadin o le lasagne col colombaso.

Nei giorni della festa si svolgono eventi e rappresentazioni legate al territorio, spettacoli teatrali in dialettale veneto, spettacoli per bambini, mostre artistiche di vario genere o rappresentazioni in piazza di antichi mestieri.

Non solo dunque "Festa delle Castagne" ma anche festa dei gusti e sapori di un tempo e recupero delle vecchie tradizioni.