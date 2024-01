Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 19 al 21 gennaio

Davvero numerose anche per questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 19 al 21 gennaio 2024. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Appuntamenti da non perdere

Sagra S. Antonio a Valli del Pasubio, specialità: bigoli con l'arna, sardela, fritole e parampampoli

"Prima" del Torcolato a Breganze, una festa con brindisi e tour del fruttaio. Spremitura dell'uva vespaiola appassita, nelle cantine visite guidate e degustazioni. I vini Doc abbinati a piatti tipici della tradizione: Polenta Cotechino e Crauti, Salame "soe Bronse" e fagioli della nonna, Taralli al Torcolato. Mostra-mercato dei prodotti tipici, Spremitura del Primo Torcolato e a brindisi.

VIOFF Vicenzaoro Fuori Fiera, molte le iniziative in città: visite guidate, percorsi, cene in ristoranti, musica, caccia al tesoro per bambini, mostre.

Slegar Maarket, mercatino dell'artigianato ad Asiago. Nelle casette natalizie sono arrivati artisti, artigiani e hobbisti altopianesi che espongono pezzi unici e oggetti singolari realizzati a mano con tanta passione. Potrete trovare lavorazioni in diversi materiali tra cui legno, tessuto, lana, pasta di pane e altro ancora. Un'ottima occasione per trascorrere una giornata immersi nella caratteristica e piacevole atmosfera del centro di Asiago e per acquistare e conoscere l'artigianato locale.

NEI LOCALI

Venerdì - Serata con il Broccolo Fiolaro alla Trattoria Bellavista

ESCURSIONI

Le vie dei presepi

Mostre

In città

