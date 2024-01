"Prima" del Torcolato a Breganze, una festa con brindisi e tour del fruttaio

Prezzo non disponibile

Domenica 21 Gennaio 2024 si terrà a Breganze la 29a edizione del "Prima" Torcolato DOC Breganze, Spremitura dell'uva vespaiola appassita.

Come da tradizione, la terza domenica brindisi in piazza. Non mancherà il Fruttaio Tour nelle cantine, grazie al quale il pubblico potrà scoprire le aziende della D.O.C Breganze con visite guidate e degustazioni. I vini Doc abbinati a piatti tipici della tradizione: Polenta Cotechino e Crauti, Salame "soe Bronse" e fagioli della nonna, Taralli al Torcolato

Sarà inoltre possibile salire sul campanile della città, tra i più alti d’Italia, per un brindisi ad alta quota.

La 29ª edizione della Prima del Torcolato avrà inizio alle 9.00 con l'apertura della mostra-mercato dei prodotti tipici della Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze a cura della Pro Loco di Breganze.

E, proprio tra le delizie gastronomiche locali, troverà spazio quest'anno "La Pèca del Salbaneo", il nuovo dolce artigianale che ha debuttato nel 2023 e che vede il Vino Torcolato D.O.C. Breganze come ingrediente protagonista assieme ad altre due eccellenze agricole del territorio: la Ciliegia di Marostica I.G.P. e l'olio extravergine d'oliva della Cooperativa Pedemontana del Grappa. Un dolce che si candida a diventare il nuovo prodotto tipico della Pedemontana Vicentina, simbolo dell'impronta (la "pèca" nel dialetto locale) delle tre preziose produzioni nella tradizione e nella cultura enogastronomica del Vicentino.

Gli orari

13-17 Brindisi in Campanile

14.15-14.30 Sfilata della Magnifica Fraglia del Torcolato DOC Breganze

15.00 - Nomina dei Confratelli e dell'Ambasciatore che sarà Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally

15.30 - Spremitura pubblica del Primo Torcolato e a seguito brindisi

16.30 - 20.00 Fruttaio Tour

Programma

Dalle 13.00 alle 17.00 appuntamento con il caratteristico "Brindisi in Campanile" che proporrà ai visitatori visite guidate alla Torre Diedo, uno dei campanili più alti del Veneto, con una caratteristica degustazione ad alta quota del Torcolato, a cura del Circolo La Ciacola Aps e dei Campanari Breganze.

Alle 14.15 il cuore del paese accoglierà la tradizionale sfilata della Magnifica Fraglia del Torcolato D.O.C. Breganze, seguita dal saluto delle autorità e dall'investitura dei nuovi Confratelli e dell'Ambasciatore del Torcolato nel mondo per l'anno 2024. Il titolo sarà quest'anno conferito a Miki Biasion, noto pilota bassanese due volte campione del mondo rally.

Alle 15.30 scatterà la folcloristica spremitura in piazza dei grappoli di Vespaiola conferiti dalle cantine del Consorzio e il brindisi con il primo mosto di Torcolato della vendemmia 2023.

A seguire, dalle 16.30 alle 20.00 tornerà il "Fruttaio Tour" con le visite guidate gratuite nelle otto cantine aderenti all'iniziativa: Cantina Beato Bartolomeo Da Breganze, Col Dovigo, IoMazzuccato, Le Colline Di Vitacchio Gianpietro, Maculan, Miotti Firminio, Transit Farm, Vitacchio Massimo.

Mostra Mercato: dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Degustazione "Brindisi in Campanile": dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Sfilata Magnifica Fraglia Torcolato D.O.C. Breganze: alle ore 14.15

Spremitura in piazza e brindisi primo mosto vendemmia 2023: alle ore 15.30

Visite guidate "Fruttaio Tour": dalle ore 16.30 alle ore 20.00

A cura della Magnifica Fraglia del Torcolato DOC Breganze, del Consorzio Tutela Vini DOC Breganze, della Pro Loco di Breganze e con il patrocinio del Comune di Breganze.

Per informazioni:

Consorzio per la Tutela della D.O.C. Breganze - Via Roma, 100 - 36042 Breganze (Vi)

0445 300 595 / consorziovinidocbreganze@gmail.com / www.breganzedoc.it