Serata con il Broccolo Fiolaro alla Trattoria Bellavista

La Trattoria Bellavista di Creazzo vi invita a una serata speciale dedicata al Broccolo Fiolaro, una prelibatezza del territorio vicentino, venerdì 19 gennaio 2024. Questo evento fa parte della Rassegna enogastronomica che celebra i sapori autentici e le tradizioni culinarie locali. Il Broccolo Fiolaro di Creazzo è una varietà di broccolo dell'area di Creazzo. Questo ortaggio è noto per le sue caratteristiche uniche: ha foglie grandi e tenere che circondano il fiore, ed è particolarmente apprezzato per il suo sapore dolce e delicato.

Il Menù

Antipasto: Fioletti saltati con Olio EVO, crema di aceto balsamico e spezie, Mortadelline al tastasale e salvia, e uno spicchio di pizza con broccolo e baccalà.

Primi Piatti: Gnocchi con farina di castagne e crema al broccolo, Pasticcio con zucca, speck e broccolo, e un delizioso risotto al tartufo.

Secondi Piatti: Faraona ripiena con broccolo e salsiccia allo spiedo, Spezzatino di manzo con polenta, accompagnati da tre contorni di stagione.

Dessert: Fritelle ripiene con marmellata al broccolo e Macafame (Puttana) con broccolo.

Vino, acqua e caffè sono inclusi nel menù.

Dettagli dell'Evento:

Data: 19 Gennaio 2024

Prezzo: 40,00 euro a persona

Prenotazioni: Per prenotare il vostro posto a questa serata indimenticabile, potete contattare la trattoria all'indirizzo email info@trattoriabellavista.com o chiamare il numero 0444520328.

La Trattoria Bellavista è conosciuta per la sua atmosfera accogliente e per la qualità dei suoi piatti, che combinano la tradizione con un tocco di creatività. Questa serata rappresenta un'occasione unica per assaporare il Broccolo Fiolaro in diverse varianti culinarie, in un ambiente caldo e familiare. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento esclusivo, dove il gusto e la tradizione si incontrano per regalarvi un'esperienza culinaria indimenticabile.