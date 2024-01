Escursione nei Colli Berici, dal monte Cistorello al monte Croce

Al limite meridionale del comprensorio berico si trovano alcune elevazioni interessantissime da molti punti di vista. L'inverno ormai inoltrato ci porta in una dimensione di quiete, la vegetazione dormiente e spoglia lascia intravedere i colori della terra. Lungo il percorso la vista spazia in tutte le direzioni presentando forme e geometrie completamente diverse tra loro: dal profilo euganeo a est, alla linea piatta dell'orizzonte a sud, sino alle Prealpi verso nord ovest. Non mancano spunti ed entusiasmanti luoghi legati alla storia di chi in epoche molte remote ha vissuto su queste colline.



Il percorso si sviluppa prevalentemente su sentieri sterrati ai margini di coltivi e boschi, circa 8 km di sali scendi con un dislivello totale positivo di +350 metri. Sono richiesti abbigliaemento comodo adatto alla stagione e soprattutto scarpe o scarponi da trekking/montagna. Zainetto con scorta d'acqua e qualche snack a seguito, utili, per chi li ha, i bastoncini.



Il termine è previsto per le ore 13:00 circa.



Per chi lo desiderasse è possibile pranzare presso Birreria/ristorante in zona previo prenotazione in fase d'iscrizione all'escursione.



Iscrizione obbligatoria al 366 4210602

Quota di partecipazione € 10 (pranzo facoltativo a parte)



www.sentieriesorrisi.it