Tributo ai Muse, una serata molto rock al Mamaloca

Siete pronti a scatenarvi al ritmo dei MUSE? Allora non potete perdervi l'emozionante serata al Mamaloca di Vicenza di sabato 20 gennaio 2024, dove i KNIGHTS OF CYDONIA, il tributo più longevo ai MUSE in Italia, torneranno a incendiare il palco! Con quasi 18 anni di attività alle spalle, questa band è una garanzia per tutti gli amanti del rock. L'appuntamento è nel locale più rock del vicentino, dove la musica dei MUSE prenderà vita in una performance molto rock.

Prenotare il tavolo: 0444041949 o 3475035098, per un posto in prima fila!

MUSE

I MUSE sono una band rock britannica formatasi nel 1994 a Teignmouth, Devon. Composta da Matthew Bellamy (voce, chitarra, tastiere), Christopher Wolstenholme (basso, voce di supporto) e Dominic Howard (batteria), il gruppo è noto per il suo stile eclettico che mescola elementi di rock alternativo, rock progressivo, elettronica e, in alcune occasioni, sinfonico.

Le Canzoni più famose in programma:

"Knights of Cydonia": Una delle loro tracce più iconiche, conosciuta per il suo sound epico e il suo memorabile riff di chitarra.

"Uprising": Un inno di ribellione che combina un potente ritmo con testi carichi di significato.

"Starlight": Una canzone che cattura l'essenza del loro stile con melodie accattivanti e un testo emotivo.

"Supermassive Black Hole": Un brano che mescola rock e elementi elettronici, mostrando la versatilità della band.

"Time Is Running Out": Un altro grande successo, con un basso distintivo e un ritmo che cattura l'ascoltatore.

I MUSE hanno conquistato fan in tutto il mondo grazie alla loro musica innovativa e alle esibizioni live spettacolari, diventando una delle band più influenti del panorama rock moderno.