Sagra S. Antonio a Valli del Pasubio, specialità: bigoli co l'arna, sardela, fritole e parampampoli

Indirizzo non disponibile

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Gennaio 2023, si terrà la Sagra di S. Antonio del Pasubio a cura del Gruppo Sportivo S. Antonio in collaborazione con Amici del Presepio, Alpini e Fanti di Valli del Pasubio. Specialità: bigoli co l'arna, olio e sardela e ragù - polenta e baccalà (solo Domenica sera dalle ore 18:00) - fritole - Parampampoli - vin brulè.

Tante le iniziative previste, fra cui: Venerdì 13, ore 20.30: Proiezione raccolta fotografica del Comandante di Forte Maso (Associazione Fortemaso), presso la Chiesa parrocchiale, Sabato 14, dalle 18: Apertura stand enogastronomico. Domenica 15, dal mattino: Passeggiata fra le contrade e apertura stand enogastronomici. Il Presepe di Bariola sarà aperto e visitabile.

Programma

Venerdì 13 Gennaio alle ore 20:30 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Antonio si terrà Le valli del Pasubio nel 1915: paesi di montagna in tempo di guerra. Proiezione della raccolta fotografica del comandante di Forte Maso a cura di Marco Brunello, Presidente Associazione Forte Maso. Con i canti del coro Sojo Rosso. Segue Buffet presso il salone Asilo.

Sabato 14 Gennaio alle ore 18:00 si terrà la S. Messa cantà e l'apertura dello stand enogastronomico. Specialità bigoli fatti in casa con ragù d'arna, olio sardela e ragù di carne. Piatto freddo con formaggio e sopressa. I Ragazzi del Paese organizzano dalle ore 18:00 in piazzetta Asilo Aperitivo Soft con musiche e canti in "fil di voce".

Domenica 15 Gennaio alle ore 11:00 si terrà, presso il salone Asilo, l'apertura dello stand enogastronomico con cucina a mezzodì e sera. Solo alla sera dalle ore 18:00 - Polenta e baccalà "Fin che ghin xe".

Camminada Par le Contrà. Partenza da Piazzale Norda (località Gisbenti) dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Arrivo a S. Antonio presso lo stand e possibilità di rientro in pulmino o seguendo a piedi la Via dell'Acqua. Percorsi di 9 km ed 11 km. 3 ristori. Possibilità di piatto caldo all'arrivo presso lo stand della sagra. Paicevole camminata paroramica di 9 o 11 km attraverso suggestivi paesaggi montani e 12 contrade che circondano S. Antonio nell'altra Val Leogra con passaggio finale al Presepe di Bariola. Adatta a tutti anche con passeggini da cross.

Sabato e Domenica funzionerà uno stand enogastronomico dove poter degustare: piatto freddo con sopressa e formaggio, bigoli co l'arna, olio e sardela e ragù - polenta e baccalà (solo Domenica sera dalle ore 18:00) - fritole - Parampampoli - vin brulè - caffè.