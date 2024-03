Pro Sesto-LR Vicenza: i tifosi non mollano la squadra nemmeno in un giorno prefestivo

I tifosi del Vicenza non mollano la squadra, nonostante la vigilia di Pasqua e a Sesto San Giovanni saranno circa 300. Il match è molto importante per la squadra di Vecchi, che dovrà cercare di mantenere il terzo posto dall'assalto della Triestina. Il gruppo biancorosso potrà dunque contare su una notevole presenza dei propri sostenitori. Ricordiamo che il club veneto si è confermato leader nelle gare giocate al Menti per media spettatori nel Girone A. Un primato che è durato tutto l'anno. Vedremo se l'aiuto dei propri tifosi servirà per ottenere bottino pieno a Sesto San Giovanni, nel match in programma questa sera alle 20.45.