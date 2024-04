LR Vicenza: Danesi carica l'ambiente

In casa biancorossa si sogna in grande dopo aver ottenuto contro il Trento il quindicesimo risultato utile consecutivo. Anche il vice di Stefano Vecchi, Omar Danesi, si è lasciato andare sui social, come riportato da tuttoc.com: “Grandissimi, un terzo posto che sembrava irraggiungibile. Godiamoci il momento ma poi testa a quel sogno straordinario che tutti vogliamo e quando tutti lo vogliono può diventare… realtà”.

Insomma anche il vice sta provando a caricare l'ambiente in vista degli imminenti playoff, dove il Vicenza potrebbe essere la mina vagante.