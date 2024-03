Pro Sesto-LR Vicenza: analisi della prossima avversaria

Sabato sera alle 20.45 il Vicenza giocherà in trasferta sul campo della Pro Sesto nel match della 34a giornata del campionato di Serie C girone A. Una sfida sulla carta abbordabile, ma che potrebbe nascondere molte insidie. I padroni di casa sono in lotta per la salvezza e al momento occupano la penultima posizione della classifica. La nuova guida tecnica ha dato una marcia in più e nelle ultime uscite la squadra ha ottenuto due vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta. Rispetto al mese disastroso di febbraio, il gruppo, ha ripreso coraggio e ora sta provando a raggiungere almeno i playout.

Mister Angellotti nel match di sabato si potrebbe schierare con il 3-4-2-1, e dunque a specchio del Lane. Il Vicenza dovrà fare molta attenzione e non dovrà dare per scontato un match che sulla carta potrebbe esserlo, ma solo su quella.