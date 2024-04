Fracchiolla: "Nei play off attenzione al Vicenza"

Il direttore sportivo Domenico Fracchiolla è intervenuto nella giornata di ieri, martedì 23 aprile, nel programma A Tutta C, sulle frequenze di TMW Radio parlando delle possibili favorite dei play off e delle squadre che potrebbero puntare all'ultima promozione in Serie B.

“Onestamente voglio godermi l’ultima giornata. Ci sono tante squadre in ripresa, su tutte il Vicenza che è una formazione importante e con l’arrivo di Vecchi ha dato un grande cambiamento. Attenzione poi anche al Girone C al Taranto e al Catania”.