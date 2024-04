LR Vicenza: il ricorso del Taranto rischia di fare slittare l'inizio dei playoff

Dopo il ricorso del Taranto al Collegio di Garanzia del Coni, contro la penalizzazione di quattro punti in classifica inflittagli lo scorso 7 marzo, l'inizio dei playoff di Serie C potrebbe slittare di qualche giorno. Al momento non si conosce ancora la data dell’udienza e questo potrebbe spostare il via degli spareggi promozione non prima dell'11 maggio.

Del resto un eventuale accoglimento del ricorso cambierebbe la parte alta della classifica e, di conseguenza, la griglia dei playoff. L’ufficialità dello slittamento potrebbe arrivare nelle prossime ore. E' ovvio che tutto questo riguarderebbe anche il Vicenza che i playoff dovrà disputarli.

Il comunicato della società Taranto: "La società Taranto Football Club 1927 srl comunica che impugnerà la sentenza con la quale è stata inflitta la penalizzazione di quattro punti in classifica. La decisione della Corte Federale, peraltro assunta nel momento decisivo del campionato, ha modificato e ribaltato l’orientamento espresso in materia nell’ultimo decennio dagli organi di giustizia sportiva, per cui, appare inevitabile ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI perché venga definitivamente chiarita la delicatissima questione. Naturalmente, in attesa della definitiva pronuncia, sarà richiesta la sospensione delle gare di playoff in cui saremo impegnati".