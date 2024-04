LR Vicenza: primato spettatori nel girone A e terzo posto in tutta la Serie C

Il Vicenza è ancora primo per media spettatori nel girone A della Serie C con 7958 presenze a partita, seguito dalla Triestina con 7790 e subito dopo da Mantova (5647) e Padova (4068). Se guardiamo tutti i gironi a dominare è il Catania con 16860 spettatori a gara, con una quota enorme di abbonati (13950). A ruota segue il Cesena con una media di 9972 tifosi a match e subito dopo il Vicenza, seguito dalla Triestina.

Insomma la squadra biancorossa è prima per media spettatori nel girone A e terza in tutta la Serie C.