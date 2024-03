LR Vicenza: si conferma leader per media spettatori nel Girone A

Il Vicenza è ancora leader per media spettatori nel girone A della Serie C, confermando i dati di novembre. Questo dato riguarda naturalmente le gare disputate allo stadio Menti, dove il calore della gente è davvero incredibile. Dietro ai biancorossi si posiziona il mantova, seguito a ruota da Padova e Triestina. Rispetto ai dati di novembre il Vicenza, nonostante il primato, ha avuto una leggera flessione della media spettatori, che è passata da 8300 a 7896. Un calo dovuto anche ad un periodo non positivo della squadra, ma che non ha tolto il primato ai biancorossi.

CLASSIFICA PRIME POSIZIONI MEDIA SPETTATORI:

Vicenza - 7.896

Mantova - 5.467

Padova - 4.090

Triestina - 3.298

Novara - 2.743

Trento - 1.176

Pro Sesto - 918

Pro Vercelli - 913