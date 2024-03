Il Vicenza viene raggiunto dal Legnago in pieno recupero. Altra beffa per i biancorossi

Il Vicenza subisce l'ennesima beffa nei minuti finali e pareggia 1-1 contro il Legnago Salus. Gara non facile per i ragazzi di Vecchi, sia per le molte assenze, che per la compattezza dell'avversario. I biancorossi giocano un ottimo primo tempo, ma senza trovare il gol. Nella ripresa Pellegrini trova la rete, ma nei minuti finali, come successo con il Fiorenzuola, il Vicenza si fa raggiungere dagli avversarsi. A trovare il gol del pareggio è il vicentino Zanandrea.

In cronaca. Al 3' conclusione di Marco Delle Monache che termina fuori. Due minuti dopo ci prova Della Morte, palla larga. Al 9' si vede il Legnago con Zanetti, palla fuori e poco dopo traversa di Rocco. Al 13' conclusione di Della Morte che non inquadra lo specchio della porta. Al 23' ci prova Pellegrini, ma non crea problemi a Fortin. Al 31' ammonito Zanetti. Due minuti dopo proprio Zanetti prova il tiro, ben parato. Al 35' traversa clamorosa di Della Morte a Fortin battuto. Al 41' ammonito De Col. Al 45' Baradji tenta il tiro, sfera fuori. Finisce il primo tempo 0-0.

Inizia la ripresa e dopo undici minuti conclusione di Laezza e palla fuori. Poco dopo ci prova anche Pellegrini, ma non trova il gol. Al 16' Vicenza in vantaggio: Costa batte verso la porta, Fortin respinge il tiro, subito dopo Della Morte calcia al volo e Pellegrini sulla linea di porta mette dentro la rete dell'1-0. Al 18' ammonito Laezza. Al 25' si rivede il Legnago con una conclusione di Van Ransbeeck che termina fuori. Poco dopo ammoniti Cuomo, tra i padroni di casa e Casarotti e Martic, tra gli ospiti. Al 47' pareggio del Legnago Salus: il vicentino Gianmaria Zanandrea mette dentro dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Terza volta che la squadra biancorossa si fa raggiungere nei minuti finali dopo le gare con il Padova e il Fiorenzuola. Dopo sette minuti di recupero finisce il match con il punteggio di 1-1. Ancora una beffa sul finale per i ragazzi di Vecchi, che cadono sempre sul più bello. La squadra biancorossa ottiene comunque l'undicesimo risultato utile consecutivo, ma butta al vento altri due punti.