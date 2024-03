LR Vicenza-Fiorenzuola: 0-0 al termine del primo tempo

Primo tempo poco spettacolare tra Vicenza e Fiorenzuola, con poche occasioni da gol e terminato 0-0. Ospiti sistemati bene sul terreno di gioco e padroni di casa che non riescono a trovare le soluzioni giuste. I biancorossi sono meno belli rispetto alle gare scorse. In cronaca.

Inizio match senza occasioni. Al 7' prima conclusione del Vicenza con Della Morte, blocca Sorzi. Al 17' pericoloso il Fiorenzuola: imbucata di Nelli per Musatti, che calcia sul fondo di pochissimo, con Confente completamente battuto. Il Vicenza fa la partita, ma la prima vera palla gol la creano gli ospiti. Al 25' ripartenza dei padroni di casa: Della Morte fa tutto da solo senza servire i compagni e la difesa del Fiorenzuola recupera bene. Al 30' ammonito Ferrari, diffidato, salterà il Legnago. Un minuto dopo imbucata precisa di Greco per Delle Monache che prova a mettere la palla in area, la difesa ospite mette in angolo. Al 35' ci prova De Col da molto lontano, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 36' ammonito Tronchin, anche lui diffidato, non ci sarà nel match con la squadra veronese. Al 42' il Vicenza protesta per un presunto tocco di mano di Reali, ma l'arbitro non vede nulla e non assegna nemmeno il corner. Non succede più niente e termina il primo tempo con il punteggio di 0-0.