Ad Alessandria per continuare il sogno

Conferenza stampa accompagnata da un rinfresco assieme ai giornalisti per Stefano Vecchi, alla vigilia di Alessandria-Vicenza.

“Sapete che definirci in emergenza è poco. In difesa sarò senza gli squalificati Golemic e Cuomo. Inoltre Sandon e Laezza sono diffidati e non vorrei bruciarli domani. Dovrò quindi approntare una retroguardia tutta sperimentale, dando spazio a qualcuno che ne ha avuto meno in precedenza.” In soldoni, è probabile che il mister presenti un trio con Fantoni, rischiando Sandon e completando lo schieramento con lo spostamento di De Col al centro. In porta, invece, conferma per Confente. Anche a centrocampo l’allenatore pare improntato alla prudenza: “Rossi è ancora indisponibile e sarà pronto per i play off. Cavion sta meglio ma domani partirà dalla panchina. Anche qui penso di impiegare qualcuno che ha giocato meno, facendo rifiatare altri che sono stati più impegnati.”

L’impressione è che sulle fasce si affiderà a Lattanzio e a Talarico, con al centro Proia e Tronchin. Un po’ di riposo, forse, per Costa e per Ronaldo. Situazione di allarme anche in attacco, con Pellegrini che in settimana non è stato bene. Il tridente a questo punto dovrebbe essere Della Morte, Delle Monache e Ferrari.

“E’ certo che ad Alessandria vedrete qualche elemento adattato.” Gli è stato chiesto con che animo si appresti ad affrontare il turno di spareggi. “Intanto avremo una settimana per rifiatare, ma non penso che organizzeremo amichevoli. Domenica proveremo ancora a rincorrere il sogno di essere la migliore terza dei gironi, ma qui non dipende solo da noi. Il fantastico filotto ci dice che la squadra è cresciuta tantissimo sia sul piano fisico che su quello dell’unità di gruppo. Stiamo dimostrando di poter reggere un modulo con tre giocatori offensivi e questo è tutto merito dell’applicazione e dell’impegno dei miei ragazzi.”