LR Vicenza: ancora una multa del Giudice Sportivo e una squalifica in attacco

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e 12 Marzo 2024 ha inflitto al Vicenza una multa di 300 euro per avere (circa il 70%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, intonato, dal 46° minuto del secondo tempo fino al termine della gara (per circa 6 minuti), un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.

Il Giudice Sportivo ha inoltre squalificato per una gara effettiva l'attaccante Matteo Della Morte per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria sproporzionata.